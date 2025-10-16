YouTube當機 美國逾32萬用戶通報有問題
根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，美國超過32萬名用戶今天晚間通報Alphabet旗下影音平台YouTube當機。
路透社報導，根據Downdetector，截至美東時間晚間7時47分（台灣時間16日上午7時47分），32萬1990名用戶通報YouTube出現問題。
Downdetector藉由整理一連串來源的狀態通報追蹤當機問題，包括用戶在平台上通報發生錯誤，因此實際受影響用戶數可能變動。
Alphabet旗下公司谷歌（Google）未立即回應路透社置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言