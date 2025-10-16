YouTube當機 美國逾32萬用戶通報有問題

快訊

中央社／ 班加羅爾15日綜合外電報導

根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，美國超過32萬名用戶今天晚間通報Alphabet旗下影音平台YouTube當機。

路透社報導，根據Downdetector，截至美東時間晚間7時47分（台灣時間16日上午7時47分），32萬1990名用戶通報YouTube出現問題。

Downdetector藉由整理一連串來源的狀態通報追蹤當機問題，包括用戶在平台上通報發生錯誤，因此實際受影響用戶數可能變動。

Alphabet旗下公司谷歌（Google）未立即回應路透社置評請求。

