聯準會：需求疲軟經濟不確定性增 企業擴大縮減人力

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天表示，由於需求疲軟和經濟不確定性增加，愈來愈多美國企業正在縮減人力。此外，聯準會在報告中指出，近幾週物價也在上漲。

聯準會「褐皮書」（Beige Book）調查報告指出，整體經濟活動最近幾週「變化不大」，但「消費支出，特別是零售商品方面，略有下降」。

美國就業市場因現疲軟跡象，聯準會9月進行今年來首次降息，不過，官員在考量通膨風險下仍保持謹慎。

自川普今年重返白宮以來，他對多個貿易夥伴實施範圍廣大的關稅措施，引發經濟學家擔憂這可能推升消費物價。

聯準會今天指出，進口價格上升以及保險醫療等服務成本提高，部分行政區的企業成本近來上升速度加快。

聯準會表示，「許多行政區報告指出，關稅導致投入成本攀升，但這些成本轉嫁到最終價格的程度不一。」

聯準會指出，目前來看，許多人認為高度不確定性將拖累經濟活動，「在多數行政區，愈來愈多雇主報告透過裁員或自然減員方式縮減人力」。

聯準會轄下行政區的聯絡人提到，上述原因包括「需求疲軟、經濟不確定性上升，以及部分情況下對人工智慧（AI）投資增加」。

此外，聯準會指出，農業、建築與製造等業的勞動力在部分區域「因移民政策變動而出現緊縮情形」。

相關新聞

HPE財測不妙 AI晶片高價壓縮伺服器利潤 盤後重挫逾9%

美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓...

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

AI交易添柴火帶動晶片股再漲 銀行亮眼財報推升標普500指數

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三上漲，摩根士丹利和美國銀行(Bank of America)財報穩健，緩和對...

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日...

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

由貝萊德（BlackRock）和輝達等組成的投資集團15日宣布，已達成400億美元的收購協議，將買下Aligned Da...

