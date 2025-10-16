HPE財測不妙 AI晶片高價壓縮伺服器利潤 盤後重挫逾9%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）在2025年10月15日於紐約市舉行的證券分析師會議上，詳細說明了其推動股東價值提升的策略和執行重點。美聯社
美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）在2025年10月15日於紐約市舉行的證券分析師會議上，詳細說明了其推動股東價值提升的策略和執行重點。美聯社

美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓力。消息拖累HPE股價在周三（15日）盤後重挫超過9%。

HPE周三提出聲明，在截至2026年10月的會計年度，預估剔除部分項目後每股盈餘2.2美元至2.4美元，自由現金流則為15億至20億美元。根據彭博資訊彙編的數據，分析師平均預估每股盈餘2.41美元，自由現金流為 24.1億美元。

HPE股價在收盤後重挫超過9%，報每股22.77美元；截至周三收盤，HPE股價今年來累計上漲17%。

HPE市最大運算設備製造商之一正押注網通成為未來擴張主要支柱，該公司在7月以約130億美元收購瞻博網絡（Juniper Networks）。HPE同時也見到用於AI工作負載的高性能伺服器需求有所增加。

HPE執行長奈利（Antonio Neri） 在舉行分析師會議同日發表的聲明中說：「我們準備在對客戶最重要的市場中取得市占。」

不過，HPE正在應付利潤縮小的問題，部分原因是用於構建伺服器的AI晶片價格昂貴，使得這些設備的獲利能力有所降低。HPE在聲明中表示，在未來幾年，公司打算「達成更高的獲利能力並改善自由現金流的產生，以便為股東提供更高的資本報酬」。

HPE宣布新一年度的股利分發，將從當前的每季每股13美分提高10%。董事會還授權額外30億美元實施庫藏股。

對於截至2028年10月的會計年度，HPE預期調整後每股盈餘至少3美元，自由現金流超過35億美元。這些預測略高於分析師平均預估的每股2.95美元和34.2億美元自由現金流。

該公司還表示，做為與瞻博網絡整合的一環，將會裁撤職位。裁員將耗資約2.4億美元，大部分將在接下來的一年進行。

美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望,低於分析師預估,反映出該公司在AI時代面臨利潤壓...

