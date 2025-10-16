台積電ADR大漲3% 溢價創高可見外資比本地投資人更樂觀

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（15日）大漲3%，收在304.71美元，較台北交易溢價27.1% ，再創歷史新高。

以50日均線計算，台積電ADR相較台北上市股價的溢價為21.6%，觸抵2002年以來最高水準。台積電ADR今年以來大漲50%，漲幅超越台北交易的36%。台積電今天（周四）盤後法說會，可能成為帶動下一波推升股價的動因。

台積電ADR往往呈現溢價交易，原因在於ADR可和台北掛牌的股票互換；相較之下，台股若要轉換成美國掛牌的ADR，則需經台灣主管機關核准。

最近溢價幅度擴大，顯示外國投資人對台積電的看法比本地投資人更為樂觀，受惠於AI熱潮，股價評價可能進一步上修。

摩根大通分析師 Gokul Hariharan等人在報告中認為，台積電法說會預料會對資料中心AI需求相當樂觀，並暗示蘋果產品在內的先進製程晶圓需求，將一路緊俏至2026年。

同時，從艾司摩爾（ASML Holding）周三公布的第3季財報可以看見，AI熱潮持續帶動先進晶片製造設備需求，對台積電而言是一項利多。

群益證券經理人 Rex Chen看好台積電今年營收成長展望將從目前的30%上修至32%至34%。他認為，隨著AI應用範圍持續擴大，他對台積電今年和明年前景都相當有信心。他指出，現在AI的發展階段，就像當年蘋果推出iPhone 3或iPhone 4——仍在早期起飛階段。

台灣加權股價指數周三上漲482.56點，收在27,275.71點。台積電（2330）漲2.8%收在1,465.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 182.28 +5.39 178.00 2.40

中華電 CHT 132.29 +0.72 131.50 0.60

台積電 TSM 1,862.27 +2.96 1,465.00 27.12

聯電 UMC 45.35 +0.27 44.50 1.91

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 對台 投資人

HPE財測不妙 AI晶片高價壓縮伺服器利潤 盤後重挫逾9%

美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓...

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

AI交易添柴火帶動晶片股再漲 銀行亮眼財報推升標普500指數

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三上漲，摩根士丹利和美國銀行(Bank of America)財報穩健，緩和對...

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日...

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

由貝萊德（BlackRock）和輝達等組成的投資集團15日宣布，已達成400億美元的收購協議，將買下Aligned Da...

