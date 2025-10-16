美巴高層會談登場 川普施壓巴西放棄金磚貨幣構想

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）將於16日在華盛頓與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行高層會談，討論雙邊經濟與政治議題。此會談被巴西外交部視為重啟關稅與制裁談判的關鍵契機。

根據巴西新聞網站g1報導，除維艾拉外，巴西方面還將派出3位代表參與會談，包括駐美大使維奧蒂（Maria Luiza Viotti）、總談判代表利里奧（MaurícioLyrio）以及負責經濟事務的外交官高夫（Philip Fox-Drummond Gough）。外交部強調，此次將採取謹慎且務實的談判策略。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）14日在白宮會晤阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），宣布美國將提供高達200億美元的貨幣互換協議，以支援阿根廷經濟穩定 ，並表態反對金磚國家（BRICS）以新貨幣取代美元的構想。

以巴西、俄羅斯、印度、中國、南非為首的金磚國家集團，近年來積極推動「去美元化」，希望減少依賴美元。2023年南非金磚峰會期間，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）曾呼籲創建一種共同貨幣，用於成員國間的貿易與投資，以降低美元匯率波動的衝擊。

俄羅斯則提出建立一個名為「金磚之橋」的獨立金融結算平台，作為替代美元的數位支付系統。此構想仍處於倡議與討論階段，尚未形成統一貨幣或具體實施方案。專家普遍認為，由於成員國間經濟與政治環境差異巨大，短期內推動共同貨幣並不現實。

巴西政府內部人士透露，魯拉總統在幕僚建議下，已停止推動以新貨幣取代美元的倡議，以避免與美方產生不必要的摩擦。

據報導，魯拉今天在里約出席巴西教師節活動時證實，美巴雙方將於16日展開正式談判。他回憶6日與川普進行一場約30分鐘的電話交談，並幽默地說：「他說我們有化學反應，我說不是化學，是石化工業。」魯拉還透露，兩人將以非正式方式進行交流，強調人際關係的重要性。

儘管巴西希望將談判重點放在經濟議題上，但外交部評估，美方可能更關注川普與魯拉正式會談的籌備工作，並可能提出與拉丁美洲相關的政治議題，例如委內瑞拉與古巴。

報導稱，目前盧比歐的態度相較過去顯得更為低調。巴西外交界指出，他過去常在社群媒體上評論巴西政治，如今則採取更謹慎的立場。