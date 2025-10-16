AI交易添柴火帶動晶片股再漲 銀行亮眼財報推升標普500指數

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三上漲，摩根士丹利和美國銀行(Bank of America)財報穩健，緩和對經濟放緩的疑慮，而晶片股繼續走高。

標普500指數上漲26.75點，漲幅0.4%，收在 6,671.06 點。那斯達克綜合指數上漲148.38點，漲幅0.7%，報 22,670.08 點；道瓊工業指數小跌17.15點，跌幅0.04%，報 46,253.31 點。

費城半導體指數大漲3%。貝萊德(BlackRock)、微軟和輝達為首的財團將以400億美元（含債務）收購一家大型未上市資料中心營運商。此外，受人工智慧（AI）投資蓬勃發展的提振，艾司摩爾（ASML）公布的第3季訂單和營收超出市場預期。艾司摩爾在美國交易股價上漲 2.7%。超微（AMD）大漲9.4%，台積電ADR漲3%。甲骨文周二宣布將從2026下半年開始部署5萬顆超微圖形處理器（GPU）。

貴金屬延續了創紀錄的漲勢，交投最活躍的黃金期貨周三收在每英兩4,201.60美元，今年47度刷新收盤紀錄。

美國六大銀行上季獲利近410億美元，較上年同期成長19%，受益於併購交易和交易業務的蓬勃發展。在公布優於預期的業績後，摩根士丹利大漲4.7%，美國銀行也大漲4.4%。

摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）在電話會議上形容當前為「總經不確定性和巨大機遇不協調地共存」。

區域性銀行股價則下跌，這些銀行比大型銀行更容易受到經濟干擾的影響。KBW那斯達克地區銀行指數下跌2.3%。PNC Financial Services下跌3.9%，該公司對今年內展望不佳令分析師感到失望。

儘管市場展現韌性，華盛頓和北京之間不斷針鋒相對仍令投資人擔憂美中可能很快會陷入全面貿易戰。美國財政部長貝森特表示，美國可能以延長暫緩對大陸加徵關稅的期限，來換取大陸延後最近宣布的稀土出口管制計畫。貝森特在CNBC的活動上表示，據他所知，川普本月將和習近平碰面。

滙豐銀行的Max Kettner表示，儘管近日圍繞關稅雜音，但基本面依然強勁。

Fed理事米倫在CNBC主辦的一場場合上表示，「今年再降息兩次聽起來很現實」，並指出勞動市場已經明顯疲軟。Fed主席鮑威爾周二也為降息敞開大門。

Fed在最新褐皮書指出，由於川普打擊非法移民，飯店業、農業、建築業和製造業的勞動力供應緊張。