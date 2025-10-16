聽新聞
聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日提出時間表，擬12月將3至4名人選給美國總統川普面試，指川普到時會做出決定。
貝森特指出，新任主席的條件之一是保持開放的態度。
川普自從今年上台以後，就表達對聯準會的不滿，尤其是聯準會降息速度不如預期，讓川普多次批評鮑爾是慢郎中，甚至一度打算換人。
不過鮑爾近來態度轉變，14日暗示，盡管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月開會時再次降息。
隨著鮑爾即將於明年任滿，川普政府也正物色新主席人選，貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America），貝森特開玩笑地表示，新主席人選不會是他。
貝森特說，他們一開始有11名人選，現在正縮小範圍，預料11月會持續這個篩選過程，直到感恩節之後，擬留下3到4名人選給川普面試；貝森特說，川普到時會參考大家的意見，做出決定。
至於降息是不是新任主席的篩選條件之一？貝森特說，人選的條件之一是要保持開放的態度。
