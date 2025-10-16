快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

美國研議經濟援助 阿根廷股市應聲勁揚

中央社／ 布宜諾斯艾利斯15日綜合外電報導

美國政府宣布正在評估提供最新的經濟援助，以支撐處境艱難的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）提出的改革計畫過後，阿根廷股市今天應聲大漲。

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天宣布，他率領的部會正在研議另一筆200億美元的「機制」，以便支持阿根廷搖搖欲墜的經濟。這則消息一出後不到一小時，布宜諾斯艾利斯證券交易所的平台顯示，阿根廷指數（Merval Index）部分股票大漲將近10%。

這也代表，美國總統川普（Donald Trump）政府計劃提供給阿根廷的援助總額達到400億美元（約新台幣1.2兆元）。

貝森特在華府告訴媒體：「我們正在籌備一項200億美元的機制，將與我們的貨幣互換機制（swapline）並行，這筆資金來自私人銀行與主權財富基金，我認為這筆資金會更著重於債券市場。」

貝森特上週宣布，華府正與阿根廷商談設立貨幣互換機制，好讓阿根廷可動用200億美元資金，並表示美國財政部已開始在全球市場購買阿根廷披索，以支撐該國貨幣。

阿根廷 美國 機制

延伸閱讀

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

川習APEC峰會見面仍有譜？美財長曝川普「亞洲行」計畫：先訪問日本

相關新聞

鮑爾暗示月底可能再降息

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾暗示，儘管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，聯準會仍可能在本月底再次降息，同時暗示可能未來幾個月...

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

由貝萊德（BlackRock）和輝達等組成的投資集團15日宣布，已達成400億美元的收購協議，將買下Aligned Da...

LVMH 上季營收 意外成長

精品龍頭路威酩軒（LVMH）上季營收意外成長，激勵股價飆漲14%，寫近25年來最大升幅，也象徵全球精品需求可能迎向曙光。

OpenAI 大投資 訂五年計畫

OpenAI為打造全球首屈一指的人工智慧（AI），已承諾超過1兆美元的投資，為支應這些計畫，正制定五年的計畫中開闢收入來...

美銀、大摩財報優於預期

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預估，反映企業併購終於回溫，帶動投資銀行活動增加，以及淨利息收入高於預...

川普：紓困阿根廷有條件 前美財長桑默斯、克魯曼質疑有貓膩

美國總統川普表示，為阿根廷紓困有條件，阿國總統米雷伊必須贏得26日國會期中選舉才行。經濟學家指出，美國提供阿根廷200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。