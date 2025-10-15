降息預期再升溫 亞洲股匯齊揚

美國聯準會主席鮑爾暗示貨幣政策持續寬鬆，鴿派言論掃除全球股市的貿易戰陰霾，亞洲股匯齊揚，國際金價破天荒突破每盎司四千兩百美元，再創新高。

鮑爾的言論推升市場降息預期再度升溫，美元指數跌破九十九，美元疲軟使亞幣普遍升值，台幣兌美元昨開高走高，盤中一度升值近兩角，終場收卅點六四八元、升值一點一三角，終結「連六貶」。不僅台幣，包括日圓、韓元、星幣、人民幣也都全面走升，歐元也上漲，顯示市場對聯準會政策轉鴿的預期升溫，非美貨幣全面回彈。

外匯交易員說，目前台幣短線反彈主要受美元走弱帶動，若外資持續調節台股、匯出規模再度放大，仍可能壓抑後續升勢。不過，市場預期聯準會政策基調轉為溫和，有助於支撐亞幣短期表現，台幣可望在卅點六元至卅點九元震盪整理。

外資回流也推升台股，加權指數大漲四八二點、收在兩萬七二七五點，電子權值股領軍上攻，金融與傳產股同步走強。法人表示，台股回歸多頭格局，ＡＩ類股支撐力道強，有機會再度挑戰高點。

除了股匯雙漲，國際金價也延續強勢走勢。現貨金價昨日突破每盎司四千兩百美元關卡，盤中最高來到四二一八美元，續創歷史新高。金價今年以來累計漲幅已超過五成，主因包括美國降息預期、地緣政治風險升高、以及各國央行持續買金與ＥＴＦ（指數股票型基金）資金流入。

市場人士指出，聯準會若提前結束縮表，等同釋放出流動性收緊即將結束的訊號，美元資金壓力減輕，熱錢自然回流新興市場。

近期美債殖利率也同步下滑，顯示市場已提前反映年底前可能啟動的降息循環。匯銀主管指出，當前國際美元走弱不僅反映聯準會政策轉向，也受到美中貿易緊張與「去美元化」趨勢加速影響。隨著美國總統川普再度放話對中國商品課徵高關稅、主要經濟體分別提高港口費與貿易壁壘，市場避險需求升溫，資金持續湧向黃金與亞洲貨幣。渣打銀行首席投資辦公室最新全球市場展望中更指出，美元已邁入下行周期，預期未來六到十二個月內，美元指數將回落至九十五。