鮑爾暗示月底可能再降息

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾暗示，儘管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，聯準會仍可能在本月底再次降息，同時暗示可能未來幾個月停止縮減資產負債表。市場人士解讀，鮑爾的說法顯示他在貨幣政策的立場更偏鴿派。

鮑爾十四日在費城舉行的全美商業經濟協會的會議指出，聯準會正設法在彼此對立的兩個風險之間取得平衡。他說，若降息過快，可能讓「抑制通膨的努力半途而廢」；但若反應太遲，則可能導致「就業市場出現劇烈損失」。

鮑爾說：「目前已不存在沒有風險的途徑，因為通膨似乎仍在緩步上升，但勞動市場如今已顯現相當明顯的下行風險。勞動供給和需求雙雙明顯減弱。」

他數次提及企業聘僱步調放慢，而且可能進一步減弱，「現在正處於職缺進一步下滑，可能非常清楚顯現在失業（數據）的境地」。他說，Ｆｅｄ在聯邦政府關門期間監測眾多非政府數據，以幫助評估經濟情勢，但即便沒有來自勞工統計局的新數據，民間數據和Ｆｅｄ內部研究都提供了就業市場正在降溫的充足論據。

聯準會將於十月廿八、廿九日舉行利率決策會議，經濟學家解讀，鮑爾在利率決策會議前的最後一次公開談話中，在說明經濟依然穩固之餘，也為繼續降息鋪路，聯準會仍可能在十月、十月各降息一碼。

除了暗示本月將降息，鮑爾也提到，聯準會已持續三年多縮減持有的公債部位的工作可能快要告一段落。聯準會自二○二二年中開始被動縮減資產負債表，規模從接近九兆美元的高峰降至目前約六點六兆美元。縮表是為了回收過去為支撐金融市場和經濟所釋出的流動性，也同步抽離銀行體系中的準備金。聯準會原本表示，將持續縮表直到市場出現準備金水位趨緊的跡象為止。鮑爾最新說法是「可能在未來幾個月接近那個臨界點」。

聯準會在二○二○年疫情爆發後，將基準利率降至接近於零，並於二○二○年和二○二一年間大量購買公債和房貸擔保證券（ＭＢＳ），以壓低長期利率。

道明證券原先預料聯準會將在明年三月底結束縮表，但如今認為聯準會可能在月底的決策會議就宣布結束縮表，並於十一月起結束讓持有的公債到期不回補的作法。