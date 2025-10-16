快訊

Fed唱鴿 金融市場歡呼…鮑爾暗示月底可能再次降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾14日暗示，儘管通膨持續膠著，但就業市場已現疲態。路透
聯準會（Fed）主席鮑爾14日暗示，儘管通膨持續膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月底再次降息，同時暗示可能在未來幾個月停止縮減資產負債表。

鮑爾言論更「偏鴿」，掃除全球股市對貿易戰陰霾，全球股市15日普遍走揚，美股三大指數早盤漲0.4%至0.8%，歐亞主要股市普遍漲逾1%。

鮑爾談話重點
紐約黃金現貨一度漲1.8%至每英兩4,218.29美元，再次刷新紀錄，白銀現貨也大漲逾2.7%，創每英兩53.55美元新高。美元指數盤中貶0.3%，報98.734。

鮑爾14日在美國商業經濟協會（NABE）於費城舉辦的活動上表示，「通膨似乎仍在緩步上升……但勞動市場如今已顯現相當明顯的下行風險。勞動供給和需求也同步明顯減弱」。

他數次提及企業聘僱步調放慢，而且可能進一步減弱，「勞動市場已顯示相當顯著的下行風險」，「現在正處於職缺進一步下滑，可能非常清楚顯現在失業（數據）的境地」。

他說，Fed在政府關門期間監測眾多非政府數據，以幫助評估經濟情勢，即便沒有來自勞工統計局的新數據，民間數據和Fed內部研究都提供了就業市場正在降溫的充足論據。

鮑爾指出，Fed長期以來的計畫都是在準備金略為超出官員認定為充沛的水準時，就不再縮表，「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定」，暗示Fed已持續三年多的縮表工作可能即將告一段落。

經濟學家解讀，鮑爾在這場10月底政策會前的最後一次公開談話中，在說明經濟依然穩固之餘，也為繼續降息鋪路，Fed依然可能在10月、12月各降息1碼。道明證券預期，Fed將在10月決策會後宣布結束縮表，11月結束讓持有公債到期不回補的做法。

Fed從2022年中開始縮表，回收過去為支撐金融市場和經濟所釋出的流動性，資產負債表規模已從接近9兆美元的高峰，降至目前約6.6兆美元。


