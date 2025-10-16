美銀、大摩財報優於預期

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預估，反映企業併購終於回溫，帶動投資銀行活動增加，以及淨利息收入高於預估帶來的效益。

摩根士丹利（大摩）上季財報也超越市場預期，並改寫史上最高單季營收紀錄，投銀事業表現亮眼也是原因之一。

美銀15日公布，第3季營收比一年前增加10.8%至282.4億美元，高於華爾街預估的275億美元；淨利成長23%至85億美元，每股盈餘為1.06美元，也超越市場預期的0.95美元。

美銀上季投銀費用營收激增43%至20億美元，約比分析師原本預估高3.8億美元；營收主要來源淨利息收入（NII）成長9.1%至152億美元，也優於分析師預估。在聯準會（Fed）降息可望推升貸款需求之際，美銀上修第4季淨利息收入預估到156億至157億美元，意味將比一年前成長8%左右。

大摩同日公布，第3季營收比一年前成長18%至創紀錄的182.2億美元，每股盈餘為2.8美元，雙雙高於預估。上季投銀營收大增44%至21.1億美元，股票交易營收勁增35%至41.2億美元，打敗高盛集團的37.4億美元，財富管理營收成長13%。

美銀股價15日早盤漲4%，報52.07美元，大摩則漲4.5%。