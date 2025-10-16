快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

OpenAI 大投資 訂五年計畫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

OpenAI為打造全球首屈一指的人工智慧（AI），已承諾超過1兆美元的投資，為支應這些計畫，正制定五年的計畫中開闢收入來源，並採取債務形態的合作關係，同時也繼續辦理新一輪募資。

英國金融時報（FT）引述多位知情人士報導，OpenAI計劃和各國政府及企業洽談合作，提供更多客製化產品，同時透過購物工具以及旗下影片生成服務Sora及AI代理，創造新的收入來源。

知情人士也表示，OpenAI商討以「創新方式」籌措新債，以擴建AI基礎設施，並考慮透過「星際之門」（Stargate），成為運算資源的供應商。

此外，OpenAI也評估如何讓智慧產權變現，包括開發新一代AI基礎設施、進軍線上廣告市場，並和前蘋果首席設計師艾夫合作，推出一款搭載AI技術的個人助理裝置。

FT估算，OpenAI執行長奧特曼一個月來陸續和甲骨文、輝達、超微及博通簽約，承諾未來十年取得超過26百萬瓩（GW）的算力，而總支出將遠超過1兆美元。

OpenAI 情人 設計師

延伸閱讀

ChatGPT即將可以瑟瑟？OpenAI執行長透露將放寬限制

日本政府呼籲OpenAI尊重版權：動漫是日本文化的驕傲

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

OpenAI傳將自製AI晶片！網憂挑戰輝達難度高：恐淪炒股題材

相關新聞

鮑爾暗示月底可能再降息

聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾暗示，儘管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，聯準會仍可能在本月底再次降息，同時暗示可能未來幾個月...

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

由貝萊德（BlackRock）和輝達等組成的投資集團15日宣布，已達成400億美元的收購協議，將買下Aligned Da...

LVMH 上季營收 意外成長

精品龍頭路威酩軒（LVMH）上季營收意外成長，激勵股價飆漲14%，寫近25年來最大升幅，也象徵全球精品需求可能迎向曙光。

OpenAI 大投資 訂五年計畫

OpenAI為打造全球首屈一指的人工智慧（AI），已承諾超過1兆美元的投資，為支應這些計畫，正制定五年的計畫中開闢收入來...

美銀、大摩財報優於預期

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預估，反映企業併購終於回溫，帶動投資銀行活動增加，以及淨利息收入高於預...

川普：紓困阿根廷有條件 前美財長桑默斯、克魯曼質疑有貓膩

美國總統川普表示，為阿根廷紓困有條件，阿國總統米雷伊必須贏得26日國會期中選舉才行。經濟學家指出，美國提供阿根廷200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。