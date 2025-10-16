OpenAI 大投資 訂五年計畫

OpenAI為打造全球首屈一指的人工智慧（AI），已承諾超過1兆美元的投資，為支應這些計畫，正制定五年的計畫中開闢收入來源，並採取債務形態的合作關係，同時也繼續辦理新一輪募資。

英國金融時報（FT）引述多位知情人士報導，OpenAI計劃和各國政府及企業洽談合作，提供更多客製化產品，同時透過購物工具以及旗下影片生成服務Sora及AI代理，創造新的收入來源。

知情人士也表示，OpenAI商討以「創新方式」籌措新債，以擴建AI基礎設施，並考慮透過「星際之門」（Stargate），成為運算資源的供應商。

此外，OpenAI也評估如何讓智慧產權變現，包括開發新一代AI基礎設施、進軍線上廣告市場，並和前蘋果首席設計師艾夫合作，推出一款搭載AI技術的個人助理裝置。

FT估算，OpenAI執行長奧特曼一個月來陸續和甲骨文、輝達、超微及博通簽約，承諾未來十年取得超過26百萬瓩（GW）的算力，而總支出將遠超過1兆美元。