LVMH 上季營收 意外成長
精品龍頭路威酩軒（LVMH）上季營收意外成長，激勵股價飆漲14%，寫近25年來最大升幅，也象徵全球精品需求可能迎向曙光。
彭博資訊報導，被視為精品產業風向球的LVMH於14日公布，第3季自體營收成長約1%，中止了連兩季滑落的頹勢，也帶動中國大陸市場已回溫的樂觀看法。LVMH上季所有部門的業績均優於預期，含大陸市場在內的地區，是今年來首度貢獻成長。
消息激勵LVMH股價15日盤中狂飆14%，寫2001年9月來最大盤中升幅，也帶動歐洲等地精品類股同步上漲；開雲（Kering）股價跳漲8.8%、愛馬仕（Hermes）、以及在香港掛牌的Prada也應聲上揚。
摩根大通（小摩）分析師巴蒂斯蒂尼（Chiara Battistini）說，LVMH各地區業績的復甦速度令人鼓舞，也為明年以後的成長帶來好兆頭。
小摩並表示，這份亮眼財報，可能為精品同業的佳績揭開序幕。開雲與愛馬仕預定下周公布財報，投資人將找尋更多精品需求回溫的證據。
LVMH財務長卡芭妮絲（Cecile Cabanis）說，上季涵蓋中國大陸的地區銷售增加2%，翻轉上半年下滑9%的頹勢；美國市場銷售成長3%，但歐洲銷售下滑2%，受累於美元匯價疲弱，導致美國旅客減少在歐洲的精品消費。
晨星（Morningstar）分析師索科洛娃說，她認為中國大陸的需求有望進一步回溫，反映當地消費者仍握有後疫情時期累積的大筆儲蓄。
以部門來看，LVMH的葡萄酒與烈酒部門，在歷經近兩年半的業績下滑後，銷售也回升，顯示美國地區重新累積香檳庫存、以及玫瑰紅酒銷售報捷。不過，占三分之二業績的服飾與皮件部門，銷售雖獲改善，仍年減2%。
