貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

由貝萊德（BlackRock）和輝達等組成的投資集團15日宣布，已達成400億美元的收購協議，將買下Aligned Data Centers公司。Aligned是全球最大的資料中心營運商之一，這宗交易也是史上金額最高的資料中心公司收購案。

該投資集團名為「AI基建合作夥伴」（AIP），成員包含貝萊德關係企業Global Infrastructure Partners（GIP）、輝達、馬斯克的xAI、微軟、阿布達比投資公司MGX等眾多知名企業和機構，AIP將從麥格理資產管理公司手上購入Aligned。這是AIP的首筆投資，可望成為今年度的最大交易之一，並寫資料中心公司的收購新高，預定明年上半年完成。

AIP打算在未來幾年快速擴大Aligned的規模，讓該公司位於美洲的50家資料中心園區，增加一倍以上。科技公司紛紛不惜為人工智慧（AI）的實體基礎建設砸下重金，而Aligned這類公司承諾能滿足相關需求，帶動需求日增；即便Aligned的資料中心算力，大多數還在籌劃階段，情況仍是如此。

BMO資本公司分析師克萊說，Aligned等業者有很多規畫，或許會看到不少公司為此一擲千金。外界也認為Aligned是開端，未來該領域可望有一系列的大型收購和建設案。

由於AI演算法所需的算力超越現有算能，AIP正籌募資金，並努力取得興建資料中心所需的高效能半導體、工業材料、能源。該投資集團將設立1,000億美元的資金池，其中包括提撥300億美元股權、並要債務融資7,000億美元，用來購買與打造資料中心公司。

AIP期盼結合高額的投資資金以及成員的專業技術，能有助舒緩打造大型資料中心的三缺問題，包括土地短缺、能源短缺、原料短缺。

貝萊德執行長芬克說，AIP打算建造高度專業化的資料中心，出租給大型科技公司，而非由這些客戶自行興建。資料中心最終將由退休基金和主權財富基金出資建造，科技大廠無須把建設成本納入資產負債表，可取得更高的股價估值。

GIP共同創辦人歐貢勒西說：「我們攜手可以解決關鍵問題：如何設計好的資料中心、如何解決用水與能源挑戰、如何回應客戶需求，這是合作的獨特之處，這點尚未遭到複製」。Aligned成立於2013年，專注於提供商界客製化的資料中心。