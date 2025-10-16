川普：紓困阿根廷有條件 前美財長桑默斯、克魯曼質疑有貓膩

美國總統川普表示，為阿根廷紓困有條件，阿國總統米雷伊必須贏得26日國會期中選舉才行。經濟學家指出，美國提供阿根廷200億美元換匯額度事有蹊蹺，原因可能不只是力挺米雷伊政策那麼單純。

川普14日在白宮會晤米雷伊，數日前華府同意向阿國拋出巨額的金融救生索。川普在西廂外頭與米雷伊握手時，一名記者問川普想對阿根廷民眾說什麼，川普說：「我們愛他們。他們有一位偉大的領袖。」

但川普也說：「我挺此人，因為他理念正確，而且他或許會勝選。也許不會贏，但我認為他會贏。如果他贏，我們就會繼續支持他；如果他沒贏，我們就走人。」

這樁紓困方案的核心是200億美元換匯額度，允諾以劇烈波動的阿根廷披索，兌換成穩定的美元，協助阿國因應金融動盪。川普此語讓美國伸出援手的展望平添變數，導致阿根廷主要股市14日應聲下跌約2%。

美國財政部長貝森特表示，先決條件不是阿根廷須終止與中國大陸換匯協議，而是必須持續推行川普政府支持的經濟政策。米雷伊主張大砍公務員以減赤並鬆綁法規，與川普2.0宣稱的目標不謀而合。

川普高舉「美國優先」大旗，避免介入外國事務，此刻卻大方拋出金融救生索，極不尋常。白宮宣稱這是為穩定區域市場所做的戰略舉措，但仍引起議論紛紛。

前美國財長桑默斯指出，紓困阿根廷計畫有三點異於往常，令他不安：美國獨力提供紓困（而不是與其他國家聯手）、出手挽救遭狙擊的新興市場貨幣（有別於1995年坐視墨西哥耗盡外匯存底拉抬墨國披索），而且並未訂定明確紓困條件。

桑默斯說，這推升美國承擔的風險，但他暫持保留意見，因為憑貝森特在避險基金業豐富的外匯實務經驗，可能認為這是「賺錢的投資」，或能帶來「可觀政治利益」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則批評，貝森特是應避險基金富豪暨老友和前同事西特隆（Rob Citrone）等人請求，出手支持米雷伊，疑似有為美國避險和共同基金業者紓困之嫌。去年12月，在川普勝選之後，這些基金經理人砸重金押注米雷伊，如今隨著披索走貶而面臨虧損。