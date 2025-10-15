貝萊德、輝達團隊領投AI資料中心 1.2兆收購Aligned

由貝萊德（BlackRock）與輝達（Nvidia）等組成的投資團隊，宣布將以400億美元（約新台幣1.224兆）收購Aligend Data Centers。

隨著AI基礎建設快速擴張，各界爭相布局產業所需的昂貴且供應有限的數據中心資源，推動這起大型交易誕生。

路透社報導，這宗收購案凸顯全球各大企業正急於部署龐大的AI運算基礎設施，爭奪訓練生成式AI模型所需的核心資源。創造ChatGPT的OpenAI近來也公布多宗協議，累計取得約26GW（260億瓦特）運算容量，相當於可供約2000萬戶美國家庭用電。

該投資聯盟名為「人工智慧基礎建設夥伴關係」（AI Infrastructure Partnership，AIP），初步規劃投入300億美元自有資本，總投資規模有望達到1000億美元，並涵蓋債務融資。這是AIP的第一宗投資，交易預計將於2026年上半年完成。

貝萊德執行長兼AIP主席芬克（Larry Fink）表示：「我們投資Aligned Data Centers，進一步實現提供AI未來基礎設施的目標。」

AIP聯盟還包括馬斯克旗下xAI與微軟（Microsoft），以及科威特主權基金「科威特投資局 」（Kuwait Investment Authority）、新加坡主權投資機構淡馬錫（Temasek）等重量級投資人。

Aligned專門為雲端巨擘（hyperscaler）、新興雲端業者與企業設計、建造並營運數據中心。其現有資產組合涵蓋50處園區，總計運作及規劃中容量超過5GW，含部分美國及拉丁美洲地區開發中案場。公司總部維持設於美國德州達拉斯，並由執行長夏普（Andrew Schaap）繼續領導。

近年AI熱潮帶動大型數據中心融資需求飆漲。Aligned今年稍早成功募資120億美元，創下業界最大規模之一，但隨市場需求持續增溫，籌資規模仍在擴大。

為滿足AI推動的基礎設施建設，大型科技公司、新創企業及私募、基建基金至今已投注數千億美元。OpenAI上週宣布與超微（AMD）簽署6GW的AI晶片供應協議，還有購股權；此前則透露輝達計畫對OpenAI投資最高達1000億美元，並提供至少10GW數據中心系統。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估算，Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、Meta、微軟以及Coreweave等雲端巨擘，今年光是AI基礎設施就急投4000億美元。

儘管外界對於鉅額投資的回報率抱持疑慮，科技大廠仍表示將持續加大數據中心建設支出。近期AI產業出現一連串高度關聯的投資行動，也引發業界關注市場是否出現循環投資現象。

輝達近來多次成為AI交易的主要投資者，其本身也是全球最大圖形處理器（GPU）供應商，在市場中占據主導地位。