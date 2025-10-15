無懼AI泡沫 滙豐：輝達股價還能再漲近八成
市場憂慮人工智慧（AI）泡沫化之際，滙豐卻看好人工智慧（AI）熱潮持續成長，喊出輝達股價能再漲近80%。
滙豐將輝達股價評等，從「持有」調升至「買進」，目標價更從200美元一口氣調高至320美元。相較於輝達周二（14日）收盤價的180.03美元，暗示股價上行空間接近80%。輝達股價若飆至320美元，市值會從目前的約4.37兆美元，升至逼近8兆美元。
滙豐分析師Frank Lee說，AI繪圖處理器（GPU）的整體潛在市場（TAM），預料會持續攀升、超越超大規模資料中心，將帶動盈餘一路成長，這個趨勢會在2027財務年度的盈餘，創造出巨大的上行空間。
逾九成華爾街分析師建議買進輝達，平均目標價約為220美元，滙豐預估價在華爾街可說數一數二高。
此外，匯豐重申超微（AMD）的買進評等，目標價從185美元大舉調升至310美元，也創華爾街新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言