無懼AI泡沫 滙豐：輝達股價還能再漲近八成

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
滙豐看好人工智慧（AI）熱潮持續成長，預測輝達股價還能繼續大漲近80%。路透
滙豐看好人工智慧（AI）熱潮持續成長，預測輝達股價還能繼續大漲近80%。路透

市場憂慮人工智慧（AI）泡沫化之際，滙豐卻看好人工智慧（AI）熱潮持續成長，喊出輝達股價能再漲近80%。

滙豐將輝達股價評等，從「持有」調升至「買進」，目標價更從200美元一口氣調高至320美元。相較於輝達周二（14日）收盤價的180.03美元，暗示股價上行空間接近80%。輝達股價若飆至320美元，市值會從目前的約4.37兆美元，升至逼近8兆美元。

滙豐分析師Frank Lee說，AI繪圖處理器（GPU）的整體潛在市場（TAM），預料會持續攀升、超越超大規模資料中心，將帶動盈餘一路成長，這個趨勢會在2027財務年度的盈餘，創造出巨大的上行空間。

逾九成華爾街分析師建議買進輝達，平均目標價約為220美元，滙豐預估價在華爾街可說數一數二高。

此外，匯豐重申超微（AMD）的買進評等，目標價從185美元大舉調升至310美元，也創華爾街新高。

