美股早盤／美財長稱川習會面在即 道瓊大漲380點、台積電ADR強漲近3%

美股三大指數15日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲380點，得益於美國財政部長貝森特表示，總統川普已準備好與中國國家主席習近平會面；美國銀行與摩根士丹利（大摩）上季業績亮眼，也助長市場樂觀氛圍。

道瓊工業指數早盤漲0.8%、標普500指數漲1%、那斯達克指數漲1%；費城半導體指數跳漲2.5%、台積電ADR勁揚2.9%。

貝森特在接受CNBC專訪時說，美中官員正積極安排兩國元首會面，美方不想升級與中國的衝突，也不想與這個世界第二大經濟體脫鉤。不過他也說，就算股市下跌，美國也不會改變對中國大陸的談判立場。

企業消息方面，美國銀行受惠於強勁的投銀收益，第3季的營收與獲利均優於預期，帶動股價跳漲4%。大摩上季營收也超乎預期，激勵股價急漲近7%。

蘋果公司宣布推出新款MacBook Pro、iPad Pro與Vision Pro，搭載升級版M5晶片，效能較前一代更快。這些新裝置已開放預購，為蘋果秋季產品線再添新成員，蘋果早盤股價漲1.4%。

新款MacBook Pro起售價1,599美元，在美國預定10月22日開賣；台灣發售日期尚未公布，售價則從新台幣52,900元起跳。