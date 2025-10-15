美股早盤／美財長稱川習會面在即 道瓊大漲380點、台積電ADR強漲近3%

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數15日早盤全面上漲。路透

美股三大指數15日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲380點，得益於美國財政部長貝森特表示，總統川普已準備好與中國國家主席習近平會面；美國銀行與摩根士丹利（大摩）上季業績亮眼，也助長市場樂觀氛圍。

道瓊工業指數早盤漲0.8%、標普500指數漲1%、那斯達克指數漲1%；費城半導體指數跳漲2.5%、台積電ADR勁揚2.9%。

貝森特在接受CNBC專訪時說，美中官員正積極安排兩國元首會面，美方不想升級與中國的衝突，也不想與這個世界第二大經濟體脫鉤。不過他也說，就算股市下跌，美國也不會改變對中國大陸的談判立場。

企業消息方面，美國銀行受惠於強勁的投銀收益，第3季的營收與獲利均優於預期，帶動股價跳漲4%。大摩上季營收也超乎預期，激勵股價急漲近7%。

蘋果公司宣布推出新款MacBook Pro、iPad Pro與Vision Pro，搭載升級版M5晶片，效能較前一代更快。這些新裝置已開放預購，為蘋果秋季產品線再添新成員，蘋果早盤股價漲1.4%。

新款MacBook Pro起售價1,599美元，在美國預定10月22日開賣；台灣發售日期尚未公布，售價則從新台幣52,900元起跳。

指數 美國 貝森特 美股

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯...

Nscale奪微軟大單 歐美資料中心部署20萬顆輝達AI晶片

英國人工智慧公司 Nscale今天表示，該公司已與微軟（Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐...

遭大陸制裁 韓華集團：有意向菲律賓出售反艦飛彈

南韓韓華集團5家美國子公司才遭中國制裁，美媒報導引述韓華一名代表說，韓華有意向菲律賓出售正在研發的一款反艦彈道飛彈。美國...

三大警示浮現…躲股市泡沫的人 正吹出黃金泡沫？

全球金價今年飆升50%突破4,200美元，但異常信號頻現：股市與黃金同漲，避險功能削弱；華爾街一致看多，似成泡沫特徵；金...

提防大陸掌控稀土 法國靠精煉與回收尋求突圍

中國近期對稀土出口實施新一輪管制，再次凸顯這種戰略資源供應鏈受制於人的危險性。法國為擺脫依賴，已在稀土精煉和回收領域布局...

