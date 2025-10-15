快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

Nscale奪微軟大單 歐美資料中心部署20萬顆輝達AI晶片

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
英國人工智慧公司Nscale今天表示，該公司已與微軟（Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐洲與美國的資料中心部署約20萬顆輝達（Nvidia）AI晶片。路透
英國人工智慧公司Nscale今天表示，該公司已與微軟（Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐洲與美國的資料中心部署約20萬顆輝達（Nvidia）AI晶片。路透

英國人工智慧公司 Nscale今天表示，該公司已與微軟Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐洲與美國的資料中心部署約20萬顆輝達（Nvidia）AI晶片，為微軟的運算需求提供服務。

路透社報導，Nscale並未透露協議的具體金額，不過根據「金融時報」（Financial Times）援引類似合約的估算，這項交易可能為這家新創公司帶來高達140億美元的營收。

Nscale表示，該協議將與戴爾科技（Dell Technologies）合作執行。

微軟尚未立即回應路透社的置評請求。

根據計畫，Nscale將自明年起，透過位於德州與葡萄牙的資料中心，向微軟供應輝達的圖形處理器（GPU）。公司也計畫在未來幾年進一步擴充其德州營運。

這份協議是在Nscale先前計畫的基礎上進一步擴展。該公司表示，其與挪威Aker集團的合資企業已簽署一項多年協議，將從挪威那維克（Narvik）的超大型人工智慧園區，向微軟供應約5.2萬顆輝達GPU。

Nscale今年9月自包括Aker與芬蘭諾基亞（Nokia）在內的投資者手中籌得11億美元資金，以加速其資料中心的建設。

Microsoft 微軟

延伸閱讀

輝達進駐北士科卡關 新壽挑釁北市府辦動工典禮？知情人士回應

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道

相關新聞

美股早盤／美財長稱川習會面在即 道瓊大漲380點、台積電ADR強漲近3%

美股三大指數15日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲380點，得益於美國財政部長貝森特表示，總統川普已準備好與中國國家主席習...

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯...

Nscale奪微軟大單 歐美資料中心部署20萬顆輝達AI晶片

英國人工智慧公司 Nscale今天表示，該公司已與微軟（Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐...

遭大陸制裁 韓華集團：有意向菲律賓出售反艦飛彈

南韓韓華集團5家美國子公司才遭中國制裁，美媒報導引述韓華一名代表說，韓華有意向菲律賓出售正在研發的一款反艦彈道飛彈。美國...

三大警示浮現…躲股市泡沫的人 正吹出黃金泡沫？

全球金價今年飆升50%突破4,200美元，但異常信號頻現：股市與黃金同漲，避險功能削弱；華爾街一致看多，似成泡沫特徵；金...

提防大陸掌控稀土 法國靠精煉與回收尋求突圍

中國近期對稀土出口實施新一輪管制，再次凸顯這種戰略資源供應鏈受制於人的危險性。法國為擺脫依賴，已在稀土精煉和回收領域布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。