Nscale奪微軟大單 歐美資料中心部署20萬顆輝達AI晶片
英國人工智慧公司 Nscale今天表示，該公司已與微軟（Microsoft）簽署擴大合作協議，將在Nscale自身位於歐洲與美國的資料中心部署約20萬顆輝達（Nvidia）AI晶片，為微軟的運算需求提供服務。
路透社報導，Nscale並未透露協議的具體金額，不過根據「金融時報」（Financial Times）援引類似合約的估算，這項交易可能為這家新創公司帶來高達140億美元的營收。
Nscale表示，該協議將與戴爾科技（Dell Technologies）合作執行。
微軟尚未立即回應路透社的置評請求。
根據計畫，Nscale將自明年起，透過位於德州與葡萄牙的資料中心，向微軟供應輝達的圖形處理器（GPU）。公司也計畫在未來幾年進一步擴充其德州營運。
這份協議是在Nscale先前計畫的基礎上進一步擴展。該公司表示，其與挪威Aker集團的合資企業已簽署一項多年協議，將從挪威那維克（Narvik）的超大型人工智慧園區，向微軟供應約5.2萬顆輝達GPU。
Nscale今年9月自包括Aker與芬蘭諾基亞（Nokia）在內的投資者手中籌得11億美元資金，以加速其資料中心的建設。
