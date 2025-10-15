遭大陸制裁 韓華集團：有意向菲律賓出售反艦飛彈

南韓韓華集團5家美國子公司才遭中國制裁，美媒報導引述韓華一名代表說，韓華有意向菲律賓出售正在研發的一款反艦彈道飛彈。美國專家分析稱，這項提議顯示南韓願意支持地區盟友對抗中國的海上擴張，但區域風險可能因此升級。

韓華（Hanwha）是南韓十大財團之一，主要業務是造船與軍工。

中國商務部14日宣布，將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單，理由是支持美國政府對中國海事、物流和造船業展開301調查並採取措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。

在此之前的8月，韓華宣布，將為旗下位於美國費城的造船廠投資50億美元，此次投資是南韓政府提出「讓美國造船再次偉大」（MASGA）計畫的一環。

美國軍事媒體「海軍新聞」（Naval News）14日報導，韓華集團正尋求向菲律賓及其他沿海和沿岸國家出售一款新型反艦彈道飛彈（ASBM），以增強東南亞國家的海上威懾能力，尤其是在菲律賓大力推進軍事現代化以應對中國在南海的侵略之際。

報導引述一名韓華集團代表說，公司有意向菲律賓出售目前正在研發的CTM-ASBM反艦彈道飛彈，理由是「客戶對反艦能力的需求日益增長」。

韓華代表稱，CTM-ASBM的打擊範圍可達160公里，並將配備整合式尋標器，可以「精確瞄準海上艦船」，研發預計將於2028年完成。

報導說，該產品將與韓華的K239「天橆」（Chunmoo）多管火箭發射系統配套使用；韓華此前表示，將為「天橆」進行升級，可以發射反艦飛彈。2023年，菲律賓陸軍透露，正考慮將「天橆」納入其火砲現代化計畫。

報導指出，儘管這家南韓防務公司曾在去年馬尼拉舉行的亞洲防衛安全展上展示過這款反艦彈道飛彈，但韓華有意為馬尼拉下一階段的軍事現代化提供系統，正值菲律賓軍方重新將重點放在遠程精確火力以應對海上威脅之際。

對此，英文南華早報今天報導引述華府智庫哈德遜研究所高級研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，韓華的提議表明「南韓願意支持地區盟友對抗中國的海上擴張」，並表明首爾與美國的印太政策「緊密一致」，這可能會深化南韓在印太防禦中的作用。

她表示，對菲律賓來說，韓華的飛彈符合其獲取遠程精確武器、加強沿海防禦並對中國海上侵略進行威懾的計劃。如果菲律賓接受韓華的提議，同樣受到中國挑戰的鄰國，例如越南和印尼，也可能會購買類似的系統。

不過歐德高也提到，此舉有升級風險，因為中國可能會將此類投資視為挑釁，尤其是在美菲聯合行動中使用的情況下，這可能會加劇中國對菲律賓的海上侵略行為，並進一步軍事化中國在南海的前哨基地。

她說，中國對韓華的制裁是圍繞海上主導地位展開「地緣政治博弈」的一部分，由於中國實體被禁止向韓華的美國子公司供應零部件或與其合作，這給韓華及其美國業務帶來了短期挑戰。