提防大陸掌控稀土 法國靠精煉與回收尋求突圍

中國近期對稀土出口實施新一輪管制，再次凸顯這種戰略資源供應鏈受制於人的危險性。法國為擺脫依賴，已在稀土精煉和回收領域布局，未來數年成果可期。

稀土包括釤（Sm）、鐿（Yb）、鋱（Tb）等17種金屬元素，應用於電動車、智慧型手機、飛彈、風力渦輪機等產業所需的關鍵磁鐵，涉及工業、技術、地緣政治和經濟，屬於高度戰略性資源。

然而，目前全球稀土極為仰賴中國供應，中國握有全球近半稀土儲量，還精煉全球約9成消費量。

針對這些戰略原料，歐洲聯盟（EU）依照2023年通過的「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act），設定目標在2030年之前實現至少10%的開採量、40%的加工量，以及25%的回收量。

歐盟今年3月公布47項戰略計畫清單，提供225億歐元（約新台幣8000億）補助，多數計畫涉及鋰、錳、鎳，稀土也占了5項，其中一項直接與開採有關，即瑞典的基魯納（Kiruna）礦場，其餘則是精煉廠和回收廠。

法國有兩項計畫入選，涵蓋精煉和回收兩個環節。一項是東南部格瑞諾布市（Grenoble）的新創公司MagREEsource，一項是在西南部拉克市（Lacq）的Caremag建廠計畫。

MagREEsource是法國國家科學研究中心（CNRS）衍生的新創公司，研發出回收永久磁鐵的技術，能將廢棄磁鐵碎成粉末再製成新磁鐵，規劃在2028年達到年產能1000噸。

永久磁鐵應用廣泛，可在冰箱、電動馬達、風力渦輪機內找到，歐洲缺乏製造這種磁鐵所需的礦產資源，在電子或電氣廢棄物、報廢車輛中，也僅有不到1%的磁鐵被回收。

法國生態轉型署（ADEME）去年11月在一篇文章中指出：「考量到這些金屬合金是以稀土製造，而幾乎所有稀土礦都被中國控制，這很浪費。」因此，回收永久磁鐵被視為戰略性產業。

Caremag則是歐洲首座稀土回收精煉廠，今年3月動工，預計於2026年底投入運作，目標是每年回收2000噸永久磁鐵，提煉5000噸精礦，產出800噸氧化鐠和氧化釹，以及590噸氧化鏑和氧化鋱。

鏑和鋱被稱為「重稀土」，目前由中國承擔全球幾乎全部的精煉量，因此別具戰略重要性。

Caremag廠希望能滿足全球15%的重稀土需求，並讓法國擺脫對中國的依賴，是法國工業主權的關鍵計畫一環，目前已有多個合作夥伴，例如汽車製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis），也與日本簽署部分生產合約。

此外，法國第3電視台（France 3）報導，總部位於比利時的化學公司蘇威（Solvay），今年4月在法國西部拉羅雪爾市（La Rochelle）的工廠啟用一條稀土回收產線，將生產氧化釹和氧化鐠，期望在2030年製造歐洲所需稀土的30%。

法國戰略與計畫高級專員波恩（Clement Beaune）說，各種貿易戰凸顯依賴他國會有風險，「有了這樣的工廠，在法國和歐洲自己生產，我們就能更強大，能創造就業，同時實現氣候轉型」。