瑞信債權人有救了？法院判決作廢200億美元債券違法

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
瑞士聯邦行政法院認定，瑞士政府兩年多前註銷瑞信165億瑞士法郎債券屬違法行為。路透
瑞士聯邦行政法院認定，瑞士政府兩年多前註銷瑞信165億瑞士法郎債券屬違法行為。路透

瑞士聯邦行政法院認定，瑞士政府兩年多前協調瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）時，註銷瑞信165億瑞士法郎（205億美元）債券屬違法行為，點燃債權人獲得賠償的希望，並加深外界對瑞士當局援助瑞信手段的質疑。

瑞士金融市場監督管理局（FINMA）2023年3月決定註銷瑞信額外第一類資本（AT1）債券，引發投資人不滿。約3,000名投資人主張註銷瑞信ATI債券違法，應撤銷這項決定並取消註銷債券。

根據14日出爐的聲明，瑞士聯邦行政法院10月1日就一項案件做出判決，支持投資人有上訴及撤銷這項命令的權力，這項判決將作為判例。不過，瑞士聯邦行政法院也強調尚未就取消註銷債券的要求做出判決，並且目前已暫停審理其他案件，暫停會持續至是否撤銷命令的最終判決出爐為止，意味就算投資人獲勝，實際獲得賠償也可能是好幾年後的事。

FINMA 15日宣告將提起上訴，在瑞士最高法院挑戰瑞士聯邦行政法院的判決。FINMA說：「註銷債券是透過與瑞銀合併讓瑞信回穩的整體方案一環，官方有採取極端援助措施的必要。」

分析師認為，即便就瑞士聯邦行政法院判決提起的上訴失敗，投資人也不保證能領回完整資金，原因是瑞信崩解前這些債券價值已下降。

瑞士 投資人 命令 信貸

