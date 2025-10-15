WTO或不再是未來全球貿易重點 美學者：允許中國進入是個錯誤

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
川普政府的對等關稅讓全球重新思考貿易體制前景，過往自由貿易模式可能不復返，美國傳統基金會高級政策分析師海爾（Andrew Hale）不認為世界貿易組織（WTO）會是未來國際貿易重點，他認要如何打造另類全球貿易參與制度值得拭目以待。他也再三強調，允許中國進入WTO是錯誤的，因為中國大陸並非市場經濟、是獨裁政權，需要追究中國責任。

中經院15日舉辦「因應川普2.0國際供應鏈新變局」國際研討會，會上聚集國內外學者針對川普政策進行研議。

美國傳統基金會是美國保守派智庫之一，對公共政策制定有關鍵影響力，其主張小政府、捍衛傳統價值與自由貿易，包括台灣出身的前美國運輸部長趙小蘭也曾在該基金會服務。

海爾指出，WTO由美國一手打造，使用很多美國法制，而中國大陸加入WTO成為自由貿易最大推手，反而往反方向走，美國近年來對於WTO多邊貿易制度抱持懷疑。而非市場經濟、敵對國家像是中國，也沒有自由公平貿機制，卻享有好處，所以是有缺陷的。但他也認為，國際貿易體制由美國打造，但美國不顧很怪，未來一定要有改革，包括開發中國家躍升已開發國家要有清晰的流程定義。

海爾指出，川普2.0對中國更加關注，但沒想到相較和緩，反而對加拿大、墨西哥等盟友先施以大棒，未來在與中國脫鉤、去風險議題上，川普的政策會「讓我們有一些苦藥得吞下去」。

德國經濟研究所常務董事巴特（Hubertus Bardt）從歐洲角度出發，他認為中美帶來的風險不同，需要不同策略因應。而近年強調的去風險，是針對某些議題去風險，或跟企業創業相關去風險。現在需要在歐盟內部加入經濟、貿易整合，包含法規整合、協調議題，比如歐盟與加拿大正洽談自由貿易協定（FTA）與CPTPP，要打造穩固的開放市場，減緩貿易政策上的風險。並非分解WTO體制。現在道路是困難的，去風險不是切斷與中美間聯繫，而是在兩國之外能組成更強的聯盟。

川普關稅政策給全球帶來不確定性，同時對美國經濟產生負面效應，海爾說，川普可能創造百年來最高保護主義，導致美國經濟衰退、高通膨，影響美國投資領導力，把投資夥伴推向中國。因此2026年民主黨期中選舉可能勝利。他希望2026年期中選舉能帶來改變，他跟參選人建議必須要挑戰華府政策，否則未來各州出口會受影響，很多共和黨議員說要等待之後才要挑戰，但那樣太晚了，他希望民主黨能更積極挑戰政策。

美國傳統基金會高級政策分析師海爾（Andrew Hale）不認為世界貿易組織（WTO）會是未來國際貿易重點，他也再三強調，允許中國進入WTO是錯誤的。記者黃雅慧／攝影
美國傳統基金會高級政策分析師海爾（Andrew Hale）不認為世界貿易組織（WTO）會是未來國際貿易重點，他也再三強調，允許中國進入WTO是錯誤的。記者黃雅慧／攝影
中經院15日舉辦「因應川普2.0國際供應鏈新變局」國際研討會，會上聚集國內外學者針對川普政策進行研議。記者黃雅慧／攝影
中經院15日舉辦「因應川普2.0國際供應鏈新變局」國際研討會，會上聚集國內外學者針對川普政策進行研議。記者黃雅慧／攝影

