快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

市場預期Fed降息壓過對貿易戰疑慮 亞股大多收漲

中央社／ 香港15日綜合外電報導
投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲。示意圖。（AI生成）
投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲。示意圖。（AI生成）

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲。

法新社報導，美中兩國貿易局勢日前再度陷入緊張，市場經歷幾天的波動後，投資人把握機會進場，重啟了科技股帶動的漲勢。

儘管美國物價漲幅仍持續超過聯準會的設定目標，但一連串疲弱的經濟數據迫使聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）把注意力轉向就業市場，並於上個月宣布降息1碼，為去年12月以來首見。

鮑爾昨天暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，同時示警美國就業成長大幅放緩。

談到利率展望，鮑爾維持近期立場，強調決策官員密切注意勞動市場緊俏情形，並在就業與通膨兩者間權衡風險。

亞洲市場今天表現亮眼，首爾股市收盤勁揚逾2%，香港、東京、曼谷和台北股市漲幅都超過1%。

新加坡、孟買、馬尼拉及威靈頓股市也收漲，雅加達股市則小幅收跌。

聯準會 美國 鮑爾

延伸閱讀

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

聯準會釋放降息訊號 東京股巿收盤應聲上漲

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

相關新聞

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯...

AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行...

提防大陸掌控稀土 法國靠精煉與回收尋求突圍

中國近期對稀土出口實施新一輪管制，再次凸顯這種戰略資源供應鏈受制於人的危險性。法國為擺脫依賴，已在稀土精煉和回收領域布局...

瑞信債權人有救了？法院判決作廢200億美元債券違法

瑞士聯邦行政法院認定，瑞士政府兩年多前協調瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）時，註銷瑞信165...

WTO或不再是未來全球貿易重點 美學者：允許中國進入是個錯誤

川普政府的對等關稅讓全球重新思考貿易體制前景，過往自由貿易模式可能不復返，美國傳統基金會高級政策分析師海爾（Andrew...

市場預期Fed降息壓過對貿易戰疑慮 亞股大多收漲

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。