快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創新高。路透
國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創新高。路透

國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯準會（Fed）年底前可能再降息兩次。

現貨金價15日盤中勁漲1.8%至每英兩4,218.29美元，現貨銀價漲幅更驚人，大漲逾3%。在Fed主席鮑爾暗示將在本月稍晚降息1碼後，美國公債殖利率已降至數月來最低水準。公債殖利率與借貸成本降低，通常會嘉惠不會孳息的貴金屬。

在美國總統川普要脅對中國大陸加徵100%關稅後，北京也威脅要還以顏色，已加劇全球前兩大經濟體的貿易緊張局勢，使規避風險的胃口升溫，帶動黃金避險買盤。

金價 公債殖利率 美國 避險 黃金

延伸閱讀

鮑爾不排斥降息股匯同慶 新台幣大漲1.05角收30.656元

聯準會釋放降息訊號 東京股巿收盤應聲上漲

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

相關新聞

再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求

國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯...

AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行...

市場預期Fed降息壓過對貿易戰疑慮 亞股大多收漲

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次降息，壓過對於貿易戰的擔憂，使亞洲股市今天收盤大多攀漲

南韓再祭打房政策！擴大管制至首爾全域、京畿道12處 16日起生效

南韓政府今天宣布新打房政策，擴大土地交易許可限制範圍，從首爾的江南3區及龍山區擴大至首爾市全域及京畿道12處地點，希望遏...

AI族群泡沫疑慮升高…美股牛市3周年 後市怎麼看？

美國股市迎來本波牛市的三周年，自2022年10月12日以來，標普500指數迄今漲幅超過八成。根據歷史經驗，二戰以來的此前...

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

受惠於全球人工智慧（AI）投資熱潮，台積電的半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）上季訂單金額優於分析師預期，且預期明年銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。