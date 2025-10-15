再創新高！國際金價衝破4,200美元 美中貿易戰推升避險需求
國際金價15日盤中衝破4,200美元，再創歷史新高，白銀價格也同步飆漲，反映美中貿易衝突升溫帶動避險需求、以及市場押注聯準會（Fed）年底前可能再降息兩次。
現貨金價15日盤中勁漲1.8%至每英兩4,218.29美元，現貨銀價漲幅更驚人，大漲逾3%。在Fed主席鮑爾暗示將在本月稍晚降息1碼後，美國公債殖利率已降至數月來最低水準。公債殖利率與借貸成本降低，通常會嘉惠不會孳息的貴金屬。
在美國總統川普要脅對中國大陸加徵100%關稅後，北京也威脅要還以顏色，已加劇全球前兩大經濟體的貿易緊張局勢，使規避風險的胃口升溫，帶動黃金避險買盤。
