AI族群泡沫疑慮升高…美股牛市3周年 後市怎麼看？

美國股市迎來本波牛市的三周年，自2022年10月12日以來，標普500指數迄今漲幅超過八成。根據歷史經驗，二戰以來的此前12次牛市中，有六次牛市持續到了第四年，且能進入第四年的美股牛市表現出色，平均漲幅達12.9%，展現美股在熊短牛長特色下的強勁動能優勢。

富蘭克林證券投顧表示，美股強勁多頭格局延續，儘管本益比來到25倍，市場對AI族群泡沫的疑慮上升。但觀察美股獲利基本面堅實，S&P 500指數第3季獲利年增預估成長8.8%，若扣除能源類股，獲利年增達9.6%。短線上，陸續公布的大廠財報、美中貿易角力等訊息可能成為干擾股市的雜音，但在聯準會寬鬆基調搭配美國企業獲利動能延續下，仍有望支持美股後市表現。

除了領頭的科技、成長股題材，近期美股亮點非小型股莫屬。第3季羅素2000指數上漲12.1%，表現更勝標普500指數的7.8%，甚至超越那斯達克指數的11.2%。富蘭克林證券投顧說，近年資金朝AI大型股高度集中，小型股表現落後，但美國小型股企業財報品質改善，羅素2000指數第3季獲利年增長預估高達43.3%，11大產業中有八大產業預估為正成長。此外，就估值角度，目前仍有超過60%小型股處於折價狀態，羅素2000指數相對標普500指數的折價幅度逼近2008年金融海嘯以來最大水平。在聯準會降息，融資成長下降的前景下，小型股有望受惠寬鬆趨勢，對積極型的投資人來說，可作為在美股配置上的衛星資產。