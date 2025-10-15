南韓再祭打房政策！擴大管制至首爾全域、京畿道12處 16日起生效

南韓政府今天宣布新打房政策，擴大土地交易許可限制範圍，從首爾的江南3區及龍山區擴大至首爾市全域及京畿道12處地點，希望遏制再次上漲的房價。

根據新規定，首爾市內25區及漢江以南的京畿道12處地點，被指定為調整對象區域、投資過熱區域、土地交易許可區域等「三重管制地區」。此前雖有部分地區被同時指定為調整對象區域及投資過熱區域，但這次是首次與土地交易許可地區捆綁。

調整對象區域及投資過熱區域從16日起生效，每6個月會重新檢討；土地交易許可區域則從20日生效，至2026年底為止。

調整對象區域是指房價上漲率超過通膨率2倍或房屋認購競爭率超過5比1的地區，土地交易許可區域則是指該地區內的土地交易必須獲得市長、郡長或區長的許可。

土地交易許可區域從江南3區及龍山區擴大至首都圈27處，展現南韓政府打算將貸款、認購、稅制及差額投資、不實需求等導致房價上升的源頭徹底根除，並提前避免鄰近地區房價飆漲狀況的意志。

南韓國土交通部說明，現在南韓房市主要受對供需不均衡的憂慮及預期降息可能性影響，若不提前因應，可能會發展到無法全面管理的狀況，因此祭出新規。南韓政府今年已經就打房政策提出貸款限制及提高供給的方案。

不過，根據南韓不動產院今天發表的9月全國住宅價格動向調查結果，首爾房價漲幅在6月貸款限制政策宣布後，雖連續2個月縮減（6月0.95%，7月0.75%，8月0.45%），但在9月又再次擴大至月增0.58%，顯示政府9月宣布新住房供給方案並未達到遏制房價的效果。

況且首爾市城東區、松坡區、龍山區、麻浦區等漢江周邊地區房價月漲幅皆超過1%。京畿道等首都圈地區房價則上漲0.22%，同樣較8月的0.17%擴大。全國房價漲幅也是3個月來首次擴大，達0.09%。

這次的擴大管制區域將配合比之前更嚴格的貸款限制、購買限制及稅制要求。韓聯社報導引述專家預測，首爾等首都圈房市將大幅萎縮，並導致利用高額保證金換取免費住房的「傳貰租房」（全租房）物件變少、月租房租金上漲等狀況。