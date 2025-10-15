台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
受惠AI投資熱潮，台積電的半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）上季訂單金額優於預期。路透

受惠於全球人工智慧（AI）投資熱潮，台積電的半導體設備供應商艾司摩爾ASML）上季訂單金額優於分析師預期，且預期明年銷售額將至少與今年持平，暗示台積電可能正加速建立2奈米製程產能，激勵ASML股價15日盤中漲逾3%，台積電ADR在美股早盤大漲逾4%，輝達（NVIDIA）也漲超過2%。

ASML在15日公布，第3季營收比去年同期下滑2.3%至75.2億美元，略低於分析師預期，淨利雖年減7.2%至21.2億歐元，但略優於預估。

ASML上季訂單金額為高於預測的54億歐元（約63億美元），最先進的極紫外光（EUV）微影設備訂單增至36億美元，為2023年第3季以來最高，摩根士丹利指出，相當於客戶上季訂購15-16台EUV設備。

ASML執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，「AI投資持續維持正面動能，且這股趨勢正擴展到更多客戶」，且預估本季營運強勁，預料推升今年全年淨銷售成長約15%，毛利率約52%，展望「2026年，我們預期我們的淨銷售不會低於2025年」，相較於他7月表示無法確認明年能否成長，這番言論都更樂觀。

分析師認為，這暗示ASML最大客戶台積電正加速建立2奈米製程產能，台積電明年的資本支出可能比今年增加7.5%，增至430億美元以上。

不過，傅凱也預期，「相較於2024、2025年的強勁業務，2026年中國客戶需求以及我們中國的整體淨營收會大幅下滑」。根據ASML資料，上季中國大陸的淨營收占比升至42%，遠高於前一季的27%，成為該公司的最大市場，原因可能是因預期出口管制將更嚴而囤貨。上季台灣銷售占比則季減5個百分點到30%

財務長達森（Roger Dassen）表示，預期明年中國大陸銷售下滑，與之前的囤貨無關。他說，ASML在中國大陸有數十家新客戶，主要為邏輯晶片業者，這些客戶主要採用較舊也較便宜的機台。他也說，ASML已對稀土出口管制做好準備，擁有未來幾個月所需的所有原料。

傅凱預期，ASML到2030的營收將成長至440億-600億歐元區間，比去年的283億歐元倍增，毛利率可能提高到56%-60%。

