大陸犯罪集團透過簡訊詐騙 3年詐取美民眾逾10億美元

華爾街日報報導，近年來，美國民眾飽受詐騙簡訊困擾，這類高明且規模龐大的行騙手法，讓中國犯罪集團在三年內非法獲利超過10億美元。

根據美國國土安全部（Department of Homeland Security）的調查，這些犯罪組織專以未繳高速公路過路費、郵資費用或紐約市交通罰單為名，發送詐騙簡訊，誘使受害者點擊連結並輸入信用卡資料。一旦得手，犯罪集團即利用受害者個資採購iPhone、禮品卡、服飾與化妝品。

調查指出，此一詐騙行業的核心為一個黑市生態系，連結國際犯罪組織與專司發送詐騙短訊的伺服器農場（俗稱SIM農場）。集團透過釣魚網站騙取民眾信用卡資訊，再僱用美國境內的臨時工，大肆盜刷卡片換取報酬。

一項關鍵技術讓這種詐騙變得更為高效：不法分子可將竊得的信用卡號安裝到亞洲區的Apple Wallet或Google Wallet行動錢包，再遙控授權美國同夥消費，跨國盜刷一氣呵成。

詐騙簡訊數量節節攀升。數據顯示，近期美國民眾單日曾通報多達33萬則精準鎖定過路費詐騙訊息，為歷來最高紀錄。平均每月收到的詐騙簡訊數量已較2024年初暴增約3.5倍。

這些犯罪集團能以驚人的速度發送大量簡訊，關鍵在於「SIM農場」：數個房間裡堆滿裝載數百張SIM卡的網路設備箱，每組裝置可模擬上千支手機同時發訊，一人即可操作大規模行騙。通常，集團在海外遙控農場運作，相關硬體則先在美國設置，再以WeChat（微信）等通訊軟體招募在地臨時工協助組裝。這些工人除了有詳細操作手冊，還有專業技術人員線上支援。

根據網路安全公司Unit 221b的調查，目前已知全美至少38個城市有超過200個SIM盒在運作，遍布休士頓、洛杉磯、鳳凰城與邁阿密等地，據點不僅出現在共享辦公室，也隱身於非法毒品交易住所，甚至汽車維修廠。

受害者收到詐騙簡訊後，頁面通常會引導他們進入假冒的過路費付款網站，要求填寫姓名及信用卡或銀行帳號。雖多數人會有所警覺，但只要少數人上當填寫，資料便會被立即截取。

部分詐騙組織直接利用Telegram等加密通訊軟體裡流通的程式套件自建釣魚網站，並能全程瀏覽受害者輸入的每一筆資訊。再加上釣魚網站進一步要求受害人提供金融機構發送的一次性密碼（OTP），詐騙集團即可利用這些資料，將受害者的信用卡安裝進位於亞洲的數位錢包。

得手的信用卡資訊通常會被分派給美國境內的臨時消費者（俗稱mule），他們多透過Telegram頻道聯絡，日常輪動多達四五百人，每成功購買100美元的禮品卡，僅能獲得約0.12美元的報酬。

詐騙集團運用遠端「感應支付」軟體，建立起中國與美國消費現場的虛擬連結。這讓受僱者即使身在美國，也能持手機在櫃台直接感應消費，就像真正在用自己的信用卡一樣。

一旦信用卡安裝至數位錢包，多數銀行就再也不會啟動第二層認證，等於直接把裝置視為本尊授權，極難防範。臨時工們除了實體購買手機、服飾、化妝品，也會大批購買禮品卡再轉賣並運回中國，讓犯罪集團從中獲利。

由於貨品一旦回到中國，便迅速變現，所有贓款最終流入中國有組織犯罪手中。

今年稍早，網路安全專家曾取得一段未註明日期的影片，畫面中男子於收銀台僅靠一支Android手機，便陸續盜刷十餘張不同信用卡帳戶，將資金洗劫一空。

另一宗案例則發生在美國肯塔基州。一名中國籍男子殷恆（Heng Yin，譯音）於8月認罪，坦承犯下電信詐欺與身分盜用，預計下月判刑。殷恆曾在當地一家連鎖超市以「感應支付」方式，用手機盜刷107組不同卡號，購入70張總價4825美元的禮品卡，並試圖用大包裝商品遮掩所有卡片以迴避查緝。