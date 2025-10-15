黃金價格再創歷史新高 專家曝「3關鍵」：投資人搶一片

黃金價格再度刷新紀錄！15日來到每盎司4186美元，創下史上新高。專家指出，美國聯準會可能降息、美中貿易緊張升溫、以及投資人尋求避險，是這波金價上漲的三大關鍵。

根據「路透社」報導，金價今年已漲超過五成，不僅受到「避險需求」推動，全球央行持續買進黃金、ETF資金流入，也讓市場熱度居高不下。有分析師預估，金價在2026年前可能衝上每盎司5000美元（約新台幣15.3萬元）。

專家分析，近期美中關係再度惡化，美國總統川普揚言對中國商品徵收100%關稅，中方則打算祭出反制措施，讓投資人擔心貿易戰重燃。另一方面，市場普遍預期聯準會將於本（10）月降息0.25個百分點，年底可能再降一次，低利率環境讓持有黃金更具吸引力。

事實上，黃金在低利率時期最吃香，因為利率愈低，存款報酬就愈少，投資人自然轉向「不生息」的黃金，當成保值避險工具。

除了黃金，白銀同樣受惠，價格一度升至每盎司53.6美元（約新台幣1640元）；鉑金小跌至1640美元（約新台幣5萬元），鈀金則上漲逾3.2%。

分析指出，只要全球經濟不確定性與政治風險持續存在，金價仍有上行空間。月底美中領袖預計在南韓會面，市場也正密切關注，這場會談可能成為金價下一波變動的關鍵。