黃金價格再創歷史新高 專家曝「3關鍵」：投資人搶一片
黃金價格再度刷新紀錄！15日來到每盎司4186美元，創下史上新高。專家指出，美國聯準會可能降息、美中貿易緊張升溫、以及投資人尋求避險，是這波金價上漲的三大關鍵。
根據「路透社」報導，金價今年已漲超過五成，不僅受到「避險需求」推動，全球央行持續買進黃金、ETF資金流入，也讓市場熱度居高不下。有分析師預估，金價在2026年前可能衝上每盎司5000美元（約新台幣15.3萬元）。
專家分析，近期美中關係再度惡化，美國總統川普揚言對中國商品徵收100%關稅，中方則打算祭出反制措施，讓投資人擔心貿易戰重燃。另一方面，市場普遍預期聯準會將於本（10）月降息0.25個百分點，年底可能再降一次，低利率環境讓持有黃金更具吸引力。
事實上，黃金在低利率時期最吃香，因為利率愈低，存款報酬就愈少，投資人自然轉向「不生息」的黃金，當成保值避險工具。
除了黃金，白銀同樣受惠，價格一度升至每盎司53.6美元（約新台幣1640元）；鉑金小跌至1640美元（約新台幣5萬元），鈀金則上漲逾3.2%。
分析指出，只要全球經濟不確定性與政治風險持續存在，金價仍有上行空間。月底美中領袖預計在南韓會面，市場也正密切關注，這場會談可能成為金價下一波變動的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言