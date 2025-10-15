黃金價格再創歷史新高 專家曝「3關鍵」：投資人搶一片

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國際金價近日再創歷史新高，突破每盎司4,000美元大關。圖／聯合報系資料照
黃金價格再度刷新紀錄！15日來到每盎司4186美元，創下史上新高。專家指出，美國聯準會可能降息、美中貿易緊張升溫、以及投資人尋求避險，是這波金價上漲的三大關鍵。

根據「路透社」報導，金價今年已漲超過五成，不僅受到「避險需求」推動，全球央行持續買進黃金、ETF資金流入，也讓市場熱度居高不下。有分析師預估，金價在2026年前可能衝上每盎司5000美元（約新台幣15.3萬元）。

專家分析，近期美中關係再度惡化，美國總統川普揚言對中國商品徵收100%關稅，中方則打算祭出反制措施，讓投資人擔心貿易戰重燃。另一方面，市場普遍預期聯準會將於本（10）月降息0.25個百分點，年底可能再降一次，低利率環境讓持有黃金更具吸引力。

事實上，黃金在低利率時期最吃香，因為利率愈低，存款報酬就愈少，投資人自然轉向「不生息」的黃金，當成保值避險工具。

除了黃金，白銀同樣受惠，價格一度升至每盎司53.6美元（約新台幣1640元）；鉑金小跌至1640美元（約新台幣5萬元），鈀金則上漲逾3.2%。

分析指出，只要全球經濟不確定性與政治風險持續存在，金價仍有上行空間。月底美中領袖預計在南韓會面，市場也正密切關注，這場會談可能成為金價下一波變動的關鍵。

相關新聞

AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行...

大陸犯罪集團透過簡訊詐騙 3年詐取美民眾逾10億美元

華爾街日報報導，近年來，美國民眾飽受詐騙簡訊困擾，這類高明且規模龐大的行騙手法，讓中國犯罪集團在三年內非法獲利超過10億...

聯準會釋放降息訊號 東京股巿收盤應聲上漲

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出降息訊號後，投資人於再度面臨貿易戰風險之際得到喘息...

ASML上季訂單超預期 AI帶旺看好明年 但示警中國需求大幅下滑

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）第3季訂單表現優於分析師預期，並表示明年銷售額將至少與2025年持平，主要受惠於...

美就業放緩 鮑爾暗示年底再降息2次

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)14日表示，美國就業市場出現明顯放緩，對經濟構成日益嚴重的...

