快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%。路透
電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%。路透

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行新一輪裁員，借助AI節省成本；Salesforce則表示，該公司透過在客服業務導入AI工具，年省約1億美元成本。

根據財星雜誌引用消息人士說法報導，亞馬遜將進行裁員，人力資源部門（內部稱為PXT）首當其衝，但核心消費業務等其他部門也可能受波及。PXT部門全球員工數超過1萬人。

今年稍早，亞馬遜已在一些部門進行小規模裁員，包括消費裝置事業、Wondery Podcast部門以及雲端事業AWS。亞馬遜發言人不願置評。

亞馬遜執行長賈西曾在2022年底至2023年間主導公司史上最大規模裁員，當時共裁撤至少2.7萬個職位。他今年6月發函員工提醒擁抱AI驅動的新時代，同時指出，這樣的轉變意味著公司不可能容納所有人，「隨著我們廣泛運用AI提升效率，預期這會減少整體公司人力」。

另據彭博引用高盛員工備忘錄報導，高盛集團通知員工，預期「直到年底會控制員工人數成長」，並計劃「在全公司有限地減少職位」。

截至9月底，高盛員工總數為48,300人，比去年同期增加約1,800人。

高層在這份宣布啟動內部「OneGS 3.0」戰略的備忘錄中強調，AI帶來的效率提升將進一步推動成長。他們還表示，在客戶開戶、貸款流程、監管回報和供應商管理等各領域部署AI將是一項持續多年的工作。

另一方面，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce執行長班紐夫14日在舊金山舉行的年度Dreamforce大會上，宣布該公司透過在客服業務採用AI工具，年省約1億美元，而且AI也讓公司能夠照顧到過去沒有獲得人工客服回覆的客戶。

Salesforce正積極推銷自家的AI功能，能處理客服或銷售初期的作業。該公司表示，目前已有超過1.2萬家客戶採用自家的AI代理平台產品Agentforce，例如網路論壇平台Reddit利用該產品，將客服問題的解決時間縮短84%。

AI 客戶 人力 職位 客服 規模 電商 高盛 亞馬遜

延伸閱讀

華爾街三銀行 財報亮麗

他列多種面試情境「遇到就快跑」 苦主狂點頭：真的很有感

鴻海展望 大摩、高盛按讚

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

相關新聞

AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行...

大陸犯罪集團透過簡訊詐騙 3年詐取美民眾逾10億美元

華爾街日報報導，近年來，美國民眾飽受詐騙簡訊困擾，這類高明且規模龐大的行騙手法，讓中國犯罪集團在三年內非法獲利超過10億...

黃金價格再創歷史新高 專家曝「3關鍵」：投資人搶一片

黃金價格再度刷新紀錄！15日來到每盎司4186美元，創下史上新高。專家指出，美國聯準會可能降息、美中貿易緊張升溫、以及投資人尋求避險，是這波金價上漲的三大關鍵。

聯準會釋放降息訊號 東京股巿收盤應聲上漲

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出降息訊號後，投資人於再度面臨貿易戰風險之際得到喘息...

ASML上季訂單超預期 AI帶旺看好明年 但示警中國需求大幅下滑

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）第3季訂單表現優於分析師預期，並表示明年銷售額將至少與2025年持平，主要受惠於...

美就業放緩 鮑爾暗示年底再降息2次

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)14日表示，美國就業市場出現明顯放緩，對經濟構成日益嚴重的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。