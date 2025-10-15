AI裁員潮砍向人資？傳亞馬遜要撤15%HR 高盛說今年推新一輪縮編

AI正日益影響工作機會，電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出計劃在人力資源部門裁員多達15%，高盛集團也通知員工今年將進行新一輪裁員，借助AI節省成本；Salesforce則表示，該公司透過在客服業務導入AI工具，年省約1億美元成本。

根據財星雜誌引用消息人士說法報導，亞馬遜將進行裁員，人力資源部門（內部稱為PXT）首當其衝，但核心消費業務等其他部門也可能受波及。PXT部門全球員工數超過1萬人。

今年稍早，亞馬遜已在一些部門進行小規模裁員，包括消費裝置事業、Wondery Podcast部門以及雲端事業AWS。亞馬遜發言人不願置評。

亞馬遜執行長賈西曾在2022年底至2023年間主導公司史上最大規模裁員，當時共裁撤至少2.7萬個職位。他今年6月發函員工提醒擁抱AI驅動的新時代，同時指出，這樣的轉變意味著公司不可能容納所有人，「隨著我們廣泛運用AI提升效率，預期這會減少整體公司人力」。

另據彭博引用高盛員工備忘錄報導，高盛集團通知員工，預期「直到年底會控制員工人數成長」，並計劃「在全公司有限地減少職位」。

截至9月底，高盛員工總數為48,300人，比去年同期增加約1,800人。

高層在這份宣布啟動內部「OneGS 3.0」戰略的備忘錄中強調，AI帶來的效率提升將進一步推動成長。他們還表示，在客戶開戶、貸款流程、監管回報和供應商管理等各領域部署AI將是一項持續多年的工作。

另一方面，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce執行長班紐夫14日在舊金山舉行的年度Dreamforce大會上，宣布該公司透過在客服業務採用AI工具，年省約1億美元，而且AI也讓公司能夠照顧到過去沒有獲得人工客服回覆的客戶。

Salesforce正積極推銷自家的AI功能，能處理客服或銷售初期的作業。該公司表示，目前已有超過1.2萬家客戶採用自家的AI代理平台產品Agentforce，例如網路論壇平台Reddit利用該產品，將客服問題的解決時間縮短84%。