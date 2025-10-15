路透：博通推新網路晶片 強化AI運算系統力拚輝達

快訊

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導

美國半導體大廠博通（Broadcom）今天推出全新網路晶片，協助企業透過串聯數十萬顆運算晶片，打造人工智慧（AI）運算系統，此舉將深化與晶片龍頭輝達（Nvidia）的競爭。

路透社報導，這款名為Thor Ultra的新晶片，能讓運算基礎設施營運商部署更多晶片，進而建構並運行驅動ChatGPT等AI應用所需的大型模型。

Thor Ultra將與輝達的網路介面晶片正面較勁，目標進一步鞏固博通在AI應用資料中心內部網路通訊領域的主導地位。

博通昨天才宣布，將於2026年下半年起開始為OpenAI量身打造總計10 GW（Gigawatt，百萬瓩）規模的客製化晶片，正式挑戰輝達在AI加速器市場的霸主地位。OpenAI正是開發ChatGPT的公司。

AI市場為博通帶來龐大商機。執行長陳福陽（HockTan）去年底曾說，公司針對各式AI晶片所鎖定的市場，預計2027年將達600億至900億美元，其中包括網路晶片及協助Alphabet旗下Google、OpenAI打造的資料中心處理器。

博通2024會計年度AI營收達122億美元。公司今年9月還宣布，一名未具名客戶訂購10億美元客製化AI資料中心晶片。

作為博通不斷擴張的網路晶片產品線之一，ThorUltra是AI系統與資料中心其他部分之間的重要連結。網路晶片主要協助資料中心營運者在機房內傳輸資訊。

博通資深副總裁維拉加（Ram Velaga）告訴路透社：「在分散式運算系統中，網路扮演建立大型叢集的關鍵角色。因此，任何從事GPU業務的公司都希望能積極參與網路領域，這一點我一點也不意外。」

