ASML上季訂單超預期 AI帶旺看好明年 但示警中國需求大幅下滑

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）第3季訂單表現優於分析師預期，並表示明年銷售額將至少與2025年持平，主要受惠於全球企業大規模投資AI領域、對晶片製造設備的需求。不過，ASML也警告說，明年來自中國大陸的需求可能大幅下滑。

ASML在15日公布，上季訂單金額達54億歐元（約63億美元），高於彭博彙編的分析師預估值49億歐元。該公司是全球唯一能生產極紫外光（EUV）微影設備的業者，這種設備對製造最先進AI晶片至關重要。

ASML執行長傅凱（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「我們看到AI投資持續維持正面動能，而且這股趨勢也正擴展到更多客戶。」他並在隨附影片中表示，先進設備將有利公司銷售，但在中國的業務將「顯著下滑」。

回顧上季，ASML營收達75億歐元，未達分析師預估的77億歐元。對於今年，ASML確認淨營收會成長15%。

展望2026年，傅凱表示，「我們預期淨營收不會低於2025年」。這與上季他曾提到「無法確認明年是否會成長」的說法相比，明顯較為樂觀。

包括台積電和三星電子在內的ASML主要客戶，近來都公布AI晶片需求強勁。ASML股價今年以來已上漲 25%，成為歐洲市值最高企業。

ASML計劃在未來幾年把握AI熱潮，目標將年營收從去年的283億歐元，2030年提高至多達600億歐元。ASML正推動一項計畫，預期將使該公司位於荷蘭費爾德霍溫附近總部員工人數翻倍。

不過談到中國業務時，傅凱表示：「另一方面，我們預期在2026年，中國客戶需求以及我們中國的整體淨營收會大幅下滑」。

由於ASML的設備具有戰略重要性，使該公司被捲入全球地緣政治角力。隨著貿易緊張升溫，ASML受到美國對中國大陸晶片產業的出口限制波及，無法把部分產品賣給中國。

ASML表示，上季對中國的淨營收占42%總營收，高於前一季的27%占比，使中國成為上季的最大市場。

在上周，美國眾議院一個委員會表示，ASML及其他工具製造商正在協助中國半導體產業並支援其軍事力量，呼籲加強出口管制。

此外，彭博資訊引述知情人士說法報導，ASML也正在為中國上周針對稀土實施出口限制可能帶來的供應鏈中斷做準備。