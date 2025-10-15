英特爾發表新款資料中心AI晶片 宣示也將「一年一新品」

英特爾（Intel）14日發表新款資料中心繪圖處理器（GPU）「Crescent Island」，計劃於明年推出，試圖再次打入人工智慧（AI）晶片市場。

英特爾科技長卡提（Sachin Katti） 開放運算高峰會（OCP）上表示，Crescent Island針對能源效率優化，並將支援執行AI應用或推論等廣泛用途，「它強調了我稍早談到的重點，也就是推論，為AI優化，為提供最佳的代幣經濟效益優化，為每分錢取得最佳表現優化」。

Crescent Island為根據英特爾用於消費者GPU的設計打造，將配備160 GB的LPDDR5X記憶體，不過運作速度比超微（AMD）與輝達（Nvidia）資料中心晶片所採用的高頻寬記憶體（HBM）慢。英特爾並未揭露打造Crescent Island的製程技術。

卡提表示，英特爾將每年發表新的資料中心AI晶片，以跟上超微和輝達的產品更新頻率。在輝達稱霸用於建立大型AI模型的晶片市場之際，英特爾將把設計焦點放在打造用於營運AI模型的晶片。

卡提說，「相較於試圖為所有工作負載而製造（晶片），我們日益聚焦於推論」，英特爾已採用開放且模組化的方式，讓客戶能混搭來自不同供應商的晶片。

英特爾與輝達9月宣布，將獲輝達投資50億美元，並將共同開發未來的個人電腦（PC）和資料中心中央處理器（CPU）。卡提表示，這項交易是英特爾希望確保其CPU，能安裝在每套售出AI系統的努力一環。