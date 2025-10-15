南韓打房再出招 大首爾地區納入炒房管制區 緊縮房貸限制

南韓再度出招抑制大首爾地區高漲的房價，指定首爾所有25個行政區與京畿道12座城市為炒房管制區，非當地居民不得買房，土地交易也須事先獲得地方政府批准，並且緊縮貸款成數限制，為總統李在明6月上任以來的第三波穩定房價措施。

首爾當局決議，把首爾剩餘的21個行政區指定為炒房管制區，若加上先前已被納入的江南、瑞草、松坡和龍山等四區，實質把首爾所有25個行政區都納入管制區。

京畿道的果川、龍仁、義王及河南等12座城市，也被新納入炒房管制區。這項指定16日起生效，非管制區居民不得在當地買房，並且緊縮管制區內的房貸成數限制，可貸成數從七成降到四成。

房價在15億韓元以下的房屋，貸款上限為6億韓元，房價介於15億-25億韓元的貸款上限為4億韓元，超過25億韓元房屋的貸款上限為2億韓元。

從20日起，這些管制區的土地交易也須先獲得地方當局批准，一直到明年12月31日。政府也從明年1月起，提高銀行房貸的風險權重，從15%上調到20%，銀行核發房貸時須持有更多資本緩衝，比原先規劃提前三個月實施。

政府也暗示可能提高不動產稅負，以「引導資金流向具生產力的部門」，當局評估調整房屋稅規定對市場和賦稅公平的影響後，再行決定具體修訂。

政府並將在總理辦公室底下設立不動產犯罪監察機構，透過附屬的調查單位直接進行調查。土地、基礎設施和交通部也計劃鎖對浮報價格的交易展開調查，國稅廳將密切監控價值超過30億韓元的豪宅交易。

觀察家預測，這些新措施可能會導致首爾外圍地區和京畿道鄰近區域的短期交易量下降，並能阻止房價漲勢擴大到首都圈南部。