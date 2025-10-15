快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

南韓打房再出招 大首爾地區納入炒房管制區 緊縮房貸限制

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓再度出招抑制大首爾地區高漲的房價。路透
南韓再度出招抑制大首爾地區高漲的房價。路透

南韓再度出招抑制大首爾地區高漲的房價，指定首爾所有25個行政區與京畿道12座城市為炒房管制區，非當地居民不得買房，土地交易也須事先獲得地方政府批准，並且緊縮貸款成數限制，為總統李在明6月上任以來的第三波穩定房價措施。

首爾當局決議，把首爾剩餘的21個行政區指定為炒房管制區，若加上先前已被納入的江南、瑞草、松坡和龍山等四區，實質把首爾所有25個行政區都納入管制區。

京畿道的果川、龍仁、義王及河南等12座城市，也被新納入炒房管制區。這項指定16日起生效，非管制區居民不得在當地買房，並且緊縮管制區內的房貸成數限制，可貸成數從七成降到四成。

房價在15億韓元以下的房屋，貸款上限為6億韓元，房價介於15億-25億韓元的貸款上限為4億韓元，超過25億韓元房屋的貸款上限為2億韓元。

從20日起，這些管制區的土地交易也須先獲得地方當局批准，一直到明年12月31日。政府也從明年1月起，提高銀行房貸的風險權重，從15%上調到20%，銀行核發房貸時須持有更多資本緩衝，比原先規劃提前三個月實施。

政府也暗示可能提高不動產稅負，以「引導資金流向具生產力的部門」，當局評估調整房屋稅規定對市場和賦稅公平的影響後，再行決定具體修訂。

政府並將在總理辦公室底下設立不動產犯罪監察機構，透過附屬的調查單位直接進行調查。土地、基礎設施和交通部也計劃鎖對浮報價格的交易展開調查，國稅廳將密切監控價值超過30億韓元的豪宅交易。

觀察家預測，這些新措施可能會導致首爾外圍地區和京畿道鄰近區域的短期交易量下降，並能阻止房價漲勢擴大到首都圈南部。

首爾 房屋 總理

延伸閱讀

周日起劇烈變天 東北季風+準「風神」颱風外圍環流 北東恐豪雨大降溫

南韓對美投資 白宮態度軟化 不再堅持3,500億美元

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

相關新聞

ASML上季訂單超預期 AI帶旺看好明年 但示警中國需求大幅下滑

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）第3季訂單表現優於分析師預期，並表示明年銷售額將至少與2025年持平，主要受惠於...

美就業放緩 鮑爾暗示年底再降息2次

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)14日表示，美國就業市場出現明顯放緩，對經濟構成日益嚴重的...

OpenAI豪砸1兆美元錢從哪裡來？五年計畫透露眉目

OpenAI為支應打造全球首屈一指的人工智慧（AI）所承諾超過1兆美元的投資，正制定在五年為度的計畫中開闢收入來源...

英特爾發表新款資料中心AI晶片 宣示也將「一年一新品」

英特爾（Intel）14日發表新款資料中心繪圖處理器（GPU）「Crescent Island」，計劃於明年推出，試圖再...

南韓打房再出招 大首爾地區納入炒房管制區 緊縮房貸限制

南韓再度出招抑制大首爾地區高漲的房價，指定首爾所有25個行政區與京畿道12座城市為炒房管制區，非當地居民不得買房，土地交...

還施彼身！歐盟考慮效法中國大陸 以技轉為陸企投資歐洲的前提條件

歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。