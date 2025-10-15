還施彼身！歐盟考慮效法中國大陸 以技轉為陸企投資歐洲的前提條件

歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個議題的文件。

歐盟輪值主席國丹麥外相拉斯穆森（Lars Rasmussen）14日說，許多歐洲國家認為，只要遵守規則，自己就能成為贏家。歐盟主張，中國大陸以技術移轉為市場准入條件，或者強制要求與中國大陸企業成立合資企業，已大幅受惠於在當地營運歐洲企業的大規模技術移轉。

他說，歐盟在設定條件時，應該從美國和中國大陸借鑒經驗，「若我們邀請中國投資歐洲投資，必須要有一個前提條件，我們也要有某種形式的技術移轉」，「我認為我們還沒完成這個討論，但我們發現自己正身處新情勢」。

此前，彭博資訊引述知情人士報導，歐盟的強制技術移轉措施，可能適用於尋求進入歐洲汽車與電池等關鍵數位和製造市場的企業，也可能要求繼業使用特定比率哦歐洲產品或勞工，或在歐盟境內為產品附加價值，新規預料將在11月提出，作為「產業加速器法案」的一環。

知情人士說，雖然這項新規技術上適用於所有非歐盟企業，但目標是讓避免中國大陸製造品淹沒歐洲市場，這些規範的關鍵環節為支持歐洲還在萌芽階段的電動車產業，具體聚焦於移轉電池科技的專業知識，其中一個可能的要求為想在歐洲賣車的外國汽車製造商，必須在歐盟獲得特定比例的貨品與服務，同時也考慮外資擁有的廠房聘僱歐盟勞工。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）也說，歐盟歡迎外國投資，但這些投資必須是「真正的投資」，要能為歐盟創造新的就業機會，並涉及技術和知識產權移轉，「就像歐洲企業投資中國時的情況」，許多歐盟會員國部長都已提出這些問題，現在該由執委會轉化為具體原則和建議。