快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

還施彼身！歐盟考慮效法中國大陸 以技轉為陸企投資歐洲的前提條件

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個議題的文件。路透
歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個議題的文件。路透

歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個議題的文件。

歐盟輪值主席國丹麥外相拉斯穆森（Lars Rasmussen）14日說，許多歐洲國家認為，只要遵守規則，自己就能成為贏家。歐盟主張，中國大陸以技術移轉為市場准入條件，或者強制要求與中國大陸企業成立合資企業，已大幅受惠於在當地營運歐洲企業的大規模技術移轉。

他說，歐盟在設定條件時，應該從美國和中國大陸借鑒經驗，「若我們邀請中國投資歐洲投資，必須要有一個前提條件，我們也要有某種形式的技術移轉」，「我認為我們還沒完成這個討論，但我們發現自己正身處新情勢」。

此前，彭博資訊引述知情人士報導，歐盟的強制技術移轉措施，可能適用於尋求進入歐洲汽車與電池等關鍵數位和製造市場的企業，也可能要求繼業使用特定比率哦歐洲產品或勞工，或在歐盟境內為產品附加價值，新規預料將在11月提出，作為「產業加速器法案」的一環。

知情人士說，雖然這項新規技術上適用於所有非歐盟企業，但目標是讓避免中國大陸製造品淹沒歐洲市場，這些規範的關鍵環節為支持歐洲還在萌芽階段的電動車產業，具體聚焦於移轉電池科技的專業知識，其中一個可能的要求為想在歐洲賣車的外國汽車製造商，必須在歐盟獲得特定比例的貨品與服務，同時也考慮外資擁有的廠房聘僱歐盟勞工。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）也說，歐盟歡迎外國投資，但這些投資必須是「真正的投資」，要能為歐盟創造新的就業機會，並涉及技術和知識產權移轉，「就像歐洲企業投資中國時的情況」，許多歐盟會員國部長都已提出這些問題，現在該由執委會轉化為具體原則和建議。

歐盟 陸企

延伸閱讀

中國祭稀土出口管制 歐盟與G7協調因應

普瑞博奪血液基金會標案

德國禁售Tesla Cybertruck！美軍也不例外

歐洲右翼浪潮再起：捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

相關新聞

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聯準會（Fed）主席鮑爾周二暗示，儘管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月開會時再次降息。

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

隨著華府預算僵局導致政府關門，投資人預防市場衝擊大買防護性資產，導致黃金這波漲得又急又猛。聯準會開啟貨幣寬鬆循環，也為不孳息的黃金提供支撐。

還施彼身！歐盟考慮效法中國大陸 以技轉為陸企投資歐洲的前提條件

歐盟表示，正在考慮要求中國大陸企業若要投資歐洲，把技術移轉給歐洲企業，比照中國大陸的做法，執委會將在今年底前提出針對這個...

台灣輸給中日韓！全球退休金制度評比 新加坡首登A級、台僅C級

在一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，而荷蘭繼續穩坐第一名寶座，至於台灣仍位在排名的中後...

白宮AI沙皇：中國大陸拒美晶片意圖壯大華為 應抱持警惕

白宮AI「沙皇」塞克斯今天在Salesforce年會談到AI晶片出口管制，表示中國是美國在AI競賽中的主要對手，中國最近...

鴻海入股德國ZF動力系統事業卡關 審查發現債務暴增、股權價值為負

路透引述相關文件報導，鴻海（2317）歷經兩年洽談，原計劃入股德國汽車零組件大廠ZF集團旗下動力系統子公司，卻在上個月卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。