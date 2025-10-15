台灣輸給中日韓！全球退休金制度評比 新加坡首登A級、台僅C級

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
退休老人示意圖。圖／AI生成
在一份最新公布的全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，而荷蘭繼續穩坐第一名寶座，至於台灣仍位在排名的中後段班，與中日韓同等級，但排名落後。

在今年度美世CFA協會全球退休金指數（MCGPI）中，共有五個國家獲得最佳的A級評級，除了星荷外，還有冰島、丹麥和以色列。這份在15日公布的報告，依據退休制度的充足性、可持續性與健全性三項指標，評比全球52個退休制度。

在A到E的等級中，台灣被列在C等級。以排名計算，台灣今年落居第45名，低於中國大陸（38）、日本（39 ）與南韓（43），而且台灣的整體評比指數從去年的53.7，今年降至51.8，主要原因是家庭儲蓄相關資料更新。報告指出，台灣若要提升台灣整體退休制度的評比指數，可考慮提高對最貧困年長者的基本保障水準、規定部分勞工退休金須以定期式收入形式領取、隨平均壽命延長，逐步提高法定退休年齡，並且提升高齡族群的勞動參與率。

在其他國家方面，全球備受讚譽的澳洲退休金制度下降一名，位居第七，落後於瑞典；美國位居第30名，英國第12名，印度排名墊底，獲得D級評等，落後於同樣為D級的阿根廷、菲律賓與土耳其。

該報告首席作者、美世雪梨合夥人詹金斯表示，新加坡多年來持續強化養老金制度，全球排名也隨之穩步上升。近年政府更著重於提升透明度，讓民眾更清楚了解自己退休後能領到多少養老金。

新加坡的養老金制度以中央公積金為核心，涵蓋所有就業公民和永久居民，由雇主和雇員強制繳款。2009年，新加坡在全球指數中僅獲得C級評級，但去年已晉升至B+。

詹金斯說：「新加坡從C級一路躍升至A級，新加坡的經濟也發揮重要作用，因為該指數的永續性評分會考量長期經濟成長。」

報告作者同時警告，隨著全球不確定性增加，各國政府日益傾向於將養老基金的資金用於國家優先事項，成為推動國家利益投資的工具。

新加坡 退休金 退休

