鴻海入股德國ZF動力系統事業卡關 審查發現債務暴增、股權價值為負

路透引述相關文件報導，鴻海（2317）歷經兩年洽談，原計劃入股德國汽車零組件大廠ZF集團旗下動力系統子公司，卻在上個月卡關，因為評價差距太大，債務也高於預期。

ZF集團10月宣布放棄分拆名為 Division E的子公司，這個事業主要生產汽車用電動、傳統和油電混合動力系統。鴻海原考慮入股，展現擴展電動車事業的布局。

不過，路透引述鴻海委託的顧問公司摩根大通（JPMorgan）所擬的文件指出、鴻海入股進度9月即已卡關。而據ZF內部人士透露，他們仍和鴻海及其他有意合作的廠商洽談在Division E的特定產品方面的合作。

文件顯示，鴻海入股計畫在盡職調查後陷入停滯。調查結果估計ZF的 Division E評價介於15億至25億歐元（約17億至27億美元），低於先前原估的35億歐元。

更關鍵的是，調查發現，Dision E扣除債務後的股權價值（equity value）為負數，原估計為13億歐元。文件中有批註寫道：「若股權價值為負，則不考慮交易。」

摩根大通的文件顯示，ZF 因過去併購案背負沉重債務，而鴻海盡職調查發現，Division E 負債淨額高達41.77億歐元，比原先預期高出近九成。

文件指出，上修的債務中，有很大部分來自額外退休金負債9.447億歐元。

根據ZF今年2月19日的內部文件，鴻海原和ZG協商，若Division E 的股權價值達到26億歐元，鴻海將出資13億歐元入股這家子公司。雙方當時也討論成立合資公司。

本月初，ZF宣佈和該公司的勞資委員會及工會IG Metall達成重整協議，將在2030年前裁減 Division E大約1/4人事。

ZF 官網新聞稿指出，鴻海去年取得ZF 旗下ZF Chassis Modules 50%股權，該公司主要生產乘用車底盤系統。新聞稿中表示，這筆10億歐元的交易「為汽車產業開啟新的發展契機」。