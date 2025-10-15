白宮AI沙皇：中國大陸拒美晶片意圖壯大華為 應抱持警惕

白宮AI「沙皇」塞克斯今天在Salesforce年會談到AI晶片出口管制，表示中國是美國在AI競賽中的主要對手，中國最近不要美國晶片，是希望全力扶植華為，讓華為在全球市場與美國競爭，美國對此應抱持警惕。

客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce年會今天在舊金山登場，這也是美國總統川普（Donald Trump）上任後的首場年會。現場除技術展示，政治氣息頗為濃厚。白宮人工智慧（AI）主管塞克斯（David Sacks）下午現身，與Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）對談。這項活動原本並未列入公開議程，排隊人潮一路延伸至會場外街道。

與矽谷關係緊密的塞克斯表示，他因協助政府交接被延攬進入白宮，過去9個月，試著將矽谷思維帶進華府，而這兩個地方的文化截然不同，看待世界的方式也差異甚大。

他反對華府的官僚體系，指出矽谷人明白生態系及參與的重要性，華府部分人士則不太理解這個概念，傾向控制。他表示，官僚體系一旦得逞，將扼殺美國的競爭力。

這場對談由班紐夫主持，班紐夫指出，美國雖然在晶片技術上遙遙領先，但將晶片出口至中國，讓競爭者得以用美國AI晶片訓練模型，這是否會威脅美國的優勢。

塞克斯強調，美國只允許較低階的晶片出口中國，有些人希望更嚴格的管制，但他認為應該採取更加細緻的作法，因為如果不讓中國獲取晶片將產生兩大問題；美國與中國仍需維持貿易關係，另外，讓中國購買部分晶片有助美國在中國市場上的競爭。

他指出，中國的策略是希望藉由壯大華為、掌控中國市場，再進一步主導全球市場，「你必須問華為要的是什麼？華為希望所有美國晶片都禁止在中國銷售，這樣他們就能完全壟斷那個龐大的市場…所以對我而言，這項政策作法必須是細緻的。」

塞克斯接著表示，實際上，中國政府最近已經表示他們不想要美國晶片。中國現在的策略是全力扶持華為，讓華為在國際舞台上與美國競爭，「我們對此應抱持警惕」。

他也認為，不應該對盟友如阿拉伯聯合大公國設下過多限制，否則只會讓他們投入中國懷抱，「我們不是這個世界上唯一的選項…完全無法理解這樣的限制有何意義。」

「華爾街日報」（WSJ）月初報導，一項旨在向阿拉伯聯合大公國運送輝達AI晶片的協議在簽署近5個月後仍遲無進展，使得輝達執行長黃仁勳和塞克斯感到沮喪。

針對AI在川普這一任期的發展，塞克斯說，「我們樂見競爭，不希望只有一、兩個贏家，我們希望有許多的贏家，但在這個充滿活力的產業，美國仍將被視為領導者。」