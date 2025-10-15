戴蒙示警信貸風險 「看到一隻蟑螂，就表示還有更多」

車貸業者 Tricolor Holdings 和汽車零組件供應商 First Brands Group 相繼破產，摩根大通執行長戴蒙對此表示，「當看到一隻蟑螂，就表示還有更多」。

戴蒙14日在分析師的電話會議中說：「這種情況發生時，我就會拉高警覺。或許不該這麼形容，但看到一隻蟑螂，就表示還有更多。大家都該提高警覺。」

這兩起破產事件令信用市場震驚。過去一段時間，企業瘋狂舉債，同時讓投資人享有高報酬。戴蒙表示，即使摩根大通繳出亮麗財報、再度邁向創紀錄的一年，他仍認為，一旦經濟轉弱，可能比以往更難受。

他說：「我猜想，一旦景氣反轉，某些類別的信用損失會高於正常水準。看看商業開發公司（BDC）和公開交易的私人放貸機構的價格，自己做功課吧。」

摩根大通、花旗、富國銀行和高盛等大型銀行陸續公布第3季財報，營收均優於分析師預期。不過，多位銀行高層警告，放貸市場或勞動市場在內的經濟疲軟跡象恐將浮現。

戴蒙點出投資人對持有私募債權資產的公開投資工具信心轉弱的現象，也讓市場重新關注這個原本冷門的信貸領域，投資人正密切觀察債市是否出現更大裂縫。

投資人近來紛紛撤出BDC，這類公司被視為規模達1.7兆美元的私募信貸市場的風向指標。由於多家業者調降配給股東的利息，導致BDC股價和整體股市的表現差距愈來愈大。上月，業界規模最大、資產達750億美元的黑石私募信貸基金（BPCF）已宣布調降股東配息。

戴蒙說：「我預期情況可能會比外界想的更糟，因為我們並不了解這些機構在放貸時採用的審核標準。」他說：「他們確實很有經驗，也都在這行做了很久，但並不是每個人都那麼聰明。」

另外，戴蒙周二出席《財星》（Fortune）主辦的「最具影響力女性論壇」時表示，他能理解持有黃金的邏輯，但不願評論金價經歷這波漲勢後是否被高估。

他說，「我不是黃金買家──持有的成本大約是4%。但在當前這種情勢下，金價要漲到5,000甚至1萬美元都不難。這是我一生中少數幾次覺得，把一點黃金放進投資組合還算合理（semi-rational）的時候。」

金價兩年前還低於每英兩 2,000美元，如今漲幅已超越美股，反映通膨疑慮和地緣政治動盪下的避險需求。周二金價持續上攻，上漲0.8%，報每英兩4,142.94美元，今年來漲幅已達58%。