蘋果加碼越南製造！傳攜手比亞迪 三款智慧家居新產品細節曝光

蘋果公司正準備擴大在越南的製造，生產多款智慧家居產品，同時持續降低對中國大陸的依賴。

蘋果計劃明年推出一系列全新家用裝置，包括室內安全攝影機，以及一款能控制家電、做為家居控制中心的顯示螢幕，也預定2027年推出一款更先進的桌上型機器人，具備馬達與感測器，能夠移動。

彭博資訊引述的知情人士透露，這三款產品準備在越南生產，迥異於以往先在中國大陸建立新品生產線、再拓展到其他地區的做法。

蘋果正攜手大陸電動車巨擘比亞迪，合作即將推出的家居控制中心與桌上機器人產品；比亞迪將負責最終組裝、測試與包裝。比亞迪以電動車聞名，但近年來在蘋果硬體供應鏈中角色愈來愈吃重。

消息人士也透露，蘋果還計劃與比亞迪在越南擴大iPad的生產。

目前，蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac以及較舊款的HomePod。對此，蘋果發言人尚未回覆置評請求。

這次擴張也凸顯蘋果日益仰賴越南做為主要生產中心。蘋果正積極分散供應鏈，以應付地緣政治緊張、潛在關稅威脅以及供應中斷風險。舉例來說，印度已成為蘋果供應美國市場的iPhone主要生產基地，而包括Mac在內部分產品則在馬來西亞與泰國製造。

不過，蘋果將生產移往越南仍無法完全避免關稅。目前美國對越南徵收20%對等關稅。

彭博報導指出，蘋果的家居控制中心新品是一款約7吋的方形顯示器，暫定2026年春季推出，搭配明年3月上線的新版Siri使用，可能使用ChatGPT或聊天機器人，讓使用者能從網路搜尋答案，並更精準地控制應用程式內的功能。這使它成為智慧家庭控制中心的理想介面，可管理家電、音樂與通訊功能。

這款裝置有兩種款式，一款為螢幕裝在喇叭底座上，外觀類似帶有螢幕的HomePod mini，另一款則是壁掛式。兩者皆配備FaceTime鏡頭，還能依照使用者身份自動切換操作介面，目標定價約350美元，比目前 HomePod高出約50美元。

另兩款家居產品則是預期最快明年底上市的室內安全攝影機，以及桌上型機器人，後者外觀類似家居控制中心顯示器，但裝在一個可移動的機械臂上，可在辦公桌或廚房靈活移動螢幕，配備約9吋螢幕，和iPad尺寸差不多，預期售價數百美元，反映機械零件與研發的高成本。

彭博指出，這兩款裝置都將採用大陸天馬微電子供應的低成本LCD液晶面板，而非蘋果最新的高階顯示器技術。