中國大陸「造太陽」搶能源主導權 美加速核融合商轉發電

中國核融合實驗的「人造太陽」持續發展，引發美國政、業界焦慮。美國能源部長今天表示，中國不太公開成果，因此「有理由對此感到憂心」。他將協助民間打造具競爭力的核融合能力，矢言讓美國核融合發展動起來。

美國能源部長萊特（Chris Wright）今天在華府舉行的「核融合與人工智慧交會」論壇上表示，能源部正致力加速商業核融合技術的開發。在未來5到10年內，美國將在核融合領域取得更多進展，超越歷史上任何時期。

核融合利用極高的溫度和壓力迫使氫原子結合，模擬太陽的能量轉換過程。如果有效利用，將能夠產生比目前商用核分裂電廠多數倍的電力，過程中產生的廢料也比使用核分裂反應發電更少，不會引發輻射災難。

萊特說，美國終於要看到核融合成為現實，首先會應用於電網，隨後將進入工業領域，盼能在找到最有效率利用核融合能量的結構與技術後，能夠迅速擴大規模。

為了闡述新核融合策略，美國能源部這週發布「核融合科學與技術藍圖」，也是川普（Donald Trump）政府加速美國新核子技術發展計畫的一環。

藍圖強調「速度」的重要性，目的在於「以最快的時間表，推動美國新興的民間核融合產業走向成熟」。

藍圖包含短、中及長期目標，將支持基礎設施、研究並發展公私合作夥伴關係，以實現核融合商轉，並於「2030年代提供支持核融合民間部門擴大規模的公共基礎設施」。

萊特說，目前美國的挑戰之一是資金。在預算削減時期，他的任務之一是說服國會「我們需要投入更多資金，遠超過目前的核融合與量子領域經費」。

萊特今天也提到對中國相關發展的疑慮。他指出，中國在核融合領域「投入巨資」，估計過去幾年的投資接近100億美元（約新台幣3069億元）。

「他們（中國）不太公開分享自己的成果。所以我們有理由對此感到憂心。這很重要。我認為，如果美國成為核融合領域的領導者，對世界有利。」

聯邦參議院核融合能源規模化委員會共同主席里契（Jim Risch）也說，核融合技術的發展對美國「在世界舞台上的戰略競爭力」具有重要意義，而中國是「美國主導地位」的最大威脅。

美國能源需求約20年來首次成長，美國能源情報署（EIA）將這項趨勢歸因於人工智慧（AI）及先進製造業的需求擴大。萊特說，人工智慧促進核融合發展，而核融合能源反過來也能支撐AI領域成長。

「如果我們想用AI改變世界，我們就需要更多的能源。」