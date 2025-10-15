鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聯準會（Fed）主席鮑爾周二暗示，儘管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月開會時再次降息。

鮑爾在費城舉行的全美商業經濟協會的會議上指出，Fed正設法在彼此對立的兩個風險之間取得平衡。他說，若降息過快，可能讓「抑制通膨的努力半途而廢」；但若反應太遲，則可能導致「就業市場出現劇烈損失」。

鮑爾說：「目前已不存在沒有風險的途徑，因為通膨似乎仍在緩步上升……但勞動市場如今已顯現相當明顯的下行風險。勞動供給和需求雙雙明顯減弱。」

鮑爾並未對外界普遍預期聯準會在本月28至29日舉行的會議上再次降息提出反駁，但他也沒有明確認可如此預期。他表示，自上次會議決議降息以來，經濟前景變化不大。

從鮑爾這番談話可以看見，他在貨幣政策上的立場更偏鴿派。標普500指數盤中一度因此翻紅。

鮑爾另外暗示，Fed已持續三年多縮減持有的公債部位的工作可能快告一段落。Fed自2022年中開始被動縮減資產負債表，規模從接近9兆美元的高峰降至目前約6.6兆美元。縮表是為了回收過去為支撐金融市場和經濟所釋出的流動性，也同步抽離了銀行體系中的準備金。Fed原本表示，將持續縮表直到市場出現準備金水位趨緊的跡象為止。

鮑爾說：「我們可能在未來幾個月接近那個臨界點。」

Fed在2020年疫情爆發後，將基準利率降至接近於零，並於2020年和2021年間大量購買公債和房貸擔保證券（MBS），以壓低長期利率。

道明證券（TD Securities）原先預料Fed會在明年3月底結束縮表，但如今認為Fed可能會在本月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議就會宣布結束縮表，並於11月起結束讓持有的公債到期不回補的做法。

道明證券美國利率策略主管哥德堡（Gennadiy Goldberg）說：「我們一直在等Fed暗示他們已關注這事。此前幾乎沒有這樣的跡象，但現在有了。」