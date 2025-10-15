金價創新高後挑戰4,200美元 油價跌逾1%下探五個月低點

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周二（14日）下跌超過1%，跌至五個月低點，因國際能源署（IEA）警告說，2026年將出現大量供應過剩，同時間美中貿易緊張局勢升級削弱對風險資產的需求；金價繼續創新高，維持上漲動能。

油價下探至五個月低點

布蘭特原油12月期貨下跌93美分，跌幅1.5%，收每桶62.39美元；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨下跌1.3%，跌幅79美分，報58.70美元。兩份合約均創五個月新低。

總部位於巴黎的國際能源署周二預測，由於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）和競爭對手提高產量，而需求仍然低迷，明年全球石油市場將面臨多達每日400萬桶/日過剩情況，按年度規模計算將前所未有。

同日，聯準會主席鮑爾的言論在就業市場持續走弱之際，強化了市場對官員們可能會在10月降息的預期。

Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam表示：「今日油價盤中實現低位反彈，原因是鮑爾關於量化寬鬆的鴿派言論造成風險偏好的轉變。」儘管如此，他表示，在油市基本面依然偏空的情況下，「若反彈延續，60-62美元區間可能會構成WTI的強阻力位。」

幾位來自大型石油貿易公司的高層主管在倫敦表示，他們預期油價將進一步下跌。托克集團全球原油主管Ben Luckock警告說，預期已久的油市供過於求即將到來；而貢渥執行長Torbjorn Tornqvist指出，汽油和柴油需求可能已見頂。

金價突破4,100美元創新高 受惠美國降息預期和避險需求

金價周二升突破4,100美元再創紀錄新高，因市場預期聯準會本月將降息，以及美中貿易緊張局勢加劇，點燃投資者的避險情緒。

現貨金價周三盤中上漲0.52%，報4,164.68美元，周二盤中稍早曾觸及紀錄高位4,179.48美元。

美國12月黃金期貨周二收漲0.7%，報每英兩4,163.40美元。

金價今年迄今已飆升約57%，周一首次突破4,100美元關口。

金價上漲受多重因素驅動，包括地緣政治不確定性、美國降息預期、各國央行的強勁買盤以及ETF的資金流入。

美國銀行和法國興業銀行的分析師預測金價將在2026年升至每英兩5,000美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師葛蘭特表示：「美中貿易緊張局勢升溫、美國政府持續停擺，以及市場對聯準會進一步放寬政策的預期，均支撐金價走高。」

葛蘭特說，川普威脅對中國商品徵收100%關稅、兩大經濟體互徵港口費，以及全球「去美元化」趨勢，可能推動金價在明年年中升至每英兩5,000美元。

現貨銀回落0.9%，報每英兩51.86美元，盤中曾觸及紀錄高位53.60美元，受惠與金價上漲相同的因素和現貨市場供應緊張。

白金下跌0.3%，報每英兩1,640.76美元；鈀金上漲3.2%，報每英兩1,521.50美元。

