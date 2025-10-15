台積電ADR跌2.3% 較台北交易溢價縮為27.8%
台積電ADR周二（14日）下跌2.3%，收在295.94美元，較台北交易溢價縮為27.8%。
美中美貿易緊張局勢讓美國股市再現有如雲宵飛車行情，道瓊工業指數創下4月以來最大盤中反彈。標普500指數和那斯達克綜合指數則下跌。
道瓊工業指數上漲202.88點，漲幅0.4%，收46,270.46點；標普500指數下跌10.41點，跌幅0.6%，收報6,644.31點；那斯達克綜合指數跌172.91點，跌幅0.8%，收在22,521.70點。
費城半導體指數大跌2.3%，輝達（NVIDIA）重挫4.4%。
台灣加權股價指數周二下跌130.27點，收在26,793.15點。台積電（2330）漲0.7%收在1,425.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 171.14 -3.50 169.50 2.73
中華電 CHT 132.23 -0.02 132.50 -0.20
台積電 TSM 1,820.98 -2.29 1,425.00 27.79
聯電 UMC 45.53 -3.45 44.85 1.52
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
