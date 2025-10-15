台積電ADR跌2.3% 較台北交易溢價縮為27.8%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（14日）下跌2.3%，收在295.94美元，較台北交易溢價縮為27.8%。

美中美貿易緊張局勢讓美國股市再現有如雲宵飛車行情，道瓊工業指數創下4月以來最大盤中反彈。標普500指數和那斯達克綜合指數則下跌。

道瓊工業指數上漲202.88點，漲幅0.4%，收46,270.46點；標普500指數下跌10.41點，跌幅0.6%，收報6,644.31點；那斯達克綜合指數跌172.91點，跌幅0.8%，收在22,521.70點。

費城半導體指數大跌2.3%，輝達（NVIDIA）重挫4.4%。

台灣加權股價指數周二下跌130.27點，收在26,793.15點。台積電（2330）漲0.7%收在1,425.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 171.14 -3.50 169.50 2.73

中華電 CHT 132.23 -0.02 132.50 -0.20

台積電 TSM 1,820.98 -2.29 1,425.00 27.79

聯電 UMC 45.53 -3.45 44.85 1.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普

相關新聞

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

隨著華府預算僵局導致政府關門，投資人預防市場衝擊大買防護性資產，導致黃金這波漲得又急又猛。聯準會開啟貨幣寬鬆循環，也為不孳息的黃金提供支撐。

美中貿易關係又陷緊繃 道瓊盤中驚險翻紅 那指和標普500指數受挫

美中美貿易緊張局勢讓美國股市再現有如雲宵飛車行情，道瓊工業指數創下4月以來最大盤中反彈。標普500指數和那斯達克綜合指數...

美中貿易戰對弈「懦夫賽局」11月初是關鍵…大摩示警美股恐回檔11%

美中開啟新一輪貿易戰「懦夫賽局」對弈，分析師指出，投資人應加緊準備因應金融市場「貿易戰震盪」加劇。摩根士丹利（大摩）警告...

全球今年 GDP 成長 上修至3.2%

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提...

金銀價格再衝新高

國際金價與銀價14日盤中同創歷史新高，金價向每英兩4,200美元邁進，銀價則因倫敦市場軋空壓力趨緩，在衝破每英兩53美元...

全球開徵海運碳稅打攻防戰 業界預期法案將會過關

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）本周將召開會議，正式決定是否對全球航運業開徵碳稅。以歐盟為首的集團力挺海運碳稅，但美國...

