美中貿易關係又陷緊繃 道瓊盤中驚險翻紅 那指和標普500指數受挫

美中美貿易緊張局勢讓美國股市再現有如雲宵飛車行情，道瓊工業指數創下4月以來最大盤中反彈。標普500指數和那斯達克綜合指數則下跌。

道瓊工業指數上漲202.88點，漲幅0.4%，收46,270.46點；標普500指數下跌10.41點，跌幅0.6%，收報6,644.31點；那斯達克綜合指數跌172.91點，跌幅0.8%，收在22,521.70點。

費城半導體指數大跌2.3%，輝達（NVIDIA）重挫4.4%，台積電ADR跌2.3%。美國小型股指標羅素2000小型股指數上漲1.4%，收在紀錄新高。

工業類股支撐道瓊工業指數，卡特彼勒大漲4.5%，摩根大通上修該公司目標價。道指早盤一度下跌615點，上下震盪逾千點。

美股開盤時全面下跌，中國政府實質制裁南韓造船巨人韓華海洋美國子公司。中方表示，韓華海洋的這些子公司支持美國政府，損害了大陸業者的利益。但在美國官員暗示美中貿易關系並未失控後，美股收斂跌幅。聯準會（Fed）主席鮑爾談話提升更多降息的預期後，美股開始擴大漲幅。

接著，距收盤不到30分鐘，美國總統川普在社群網站發文說，因中國未訂購美國大豆，美國正考慮對陸報復，美股再度回落。農產品貿易商ADM和邦吉股價則上漲。

美中兩國已開始對彼此海運公司徵收額外港口費，影響範圍涵蓋年終購物季玩具至原油等各類商品。

「市場正努力判斷局勢將如何演變，」Baird私人財富管理投資策略師Ross Mayfield說：「如果川普決定再次加劇緊張局勢，當前市場價位偏高，難以承受類似100%關稅等措施的衝擊。」

鮑爾周二表示，儘管缺乏最新數據，但美國經濟似乎仍處於穩定狀態。他說：「根據我們確實掌握的數據，可以說，自四周前的9月會議以來，就業和通膨前景似乎沒有太大變化。

摩根大通的Michael Feroli認為，鮑爾的言論「有力證實了」市場對Fed下次會議降息的預期。Evercore的Krishna Guha表示，鮑爾對雙重使命前景的評估基本未變，證實Fed可望在本月繼續實施寬鬆政策。

投資人也消化金融業第3季財報。高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和富國銀行(Wells Fargo)均公布優於預期的業績，而貝萊德(BlackRock)的資產管理規模首次突破13兆美元。

富國銀行大漲7.2%，創2024年11月來最大單日漲幅；花旗大漲近4%。但摩根大通和高盛下跌約2%，可見投資人期待更高。貝萊德上漲逾3%。

LPL Financial總經策略主管Kristian Kerr 說：「這三、四個月來，市場對風險非常掉以輕心。這是一個明確的警示信號，當你進入那種環境時......不需要太多因素就能引發波動性衝擊。」

沃爾瑪大漲5%，這家零售商宣布與OpenAI合作，允許顧客及山姆會員店會員直接通過ChatGPT購物。