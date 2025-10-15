快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

市場消化美中貿易緊張與鮑爾談話 美股收盤走勢不一

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

投資人正在消化美國與中國貿易緊張局勢升溫，以及聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新談話，美股4大指數今天跌多漲少。

道瓊工業指數上漲202.88點或0.44%，收報46270.46點。

標普500指數小幅下跌10.41點或0.16%，收在6644.31點。

那斯達克指數滑落172.91點或0.76%，收22521.70點。

費城半導體指數下挫153.14點或2.28%，收6570.33點。

