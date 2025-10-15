市場消化美中貿易緊張與鮑爾談話 美股收盤走勢不一
投資人正在消化美國與中國貿易緊張局勢升溫，以及聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新談話，美股4大指數今天跌多漲少。
道瓊工業指數上漲202.88點或0.44%，收報46270.46點。
標普500指數小幅下跌10.41點或0.16%，收在6644.31點。
那斯達克指數滑落172.91點或0.76%，收22521.70點。
費城半導體指數下挫153.14點或2.28%，收6570.33點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言