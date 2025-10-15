鮑爾暗示可能即將結束縮表 示警就業成長大幅放緩

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天暗示，聯準會縮減資產負債表的行動可能即將結束，對未來利率走向未提供進一步指引，同時示警美國就業成長大幅放緩。

美國財經媒體CNBC報導，鮑爾（Jerome Powell）在全美商業經濟協會（NABE）於費城舉行的活動中致詞，詳述目前實施量化緊縮（QT）、也就是減持逾6兆美元資產部位的進展。

鮑爾未表明結束縮表的確切時間，但指出相關指標顯示，Fed正在接近為銀行體系提供「充足準備金」的目標。

鮑爾在預先準備的講稿中指出：「我們長期以來的計畫是，當準備金略高於我們認定的充足水準時，就會停止縮減資產負債表。我們可能在未來數月內達到這一點，目前正緊盯各項指標，以便做出決策。」

金融環境緊俏時，Fed目標是維持準備金「豐沛」，確保銀行保持流動性和維持經濟運轉；隨著環境改變，Fed的目標將轉向維持「充足」準備金，避免市場資金氾濫。

鮑爾指出，「已開始出現流動性逐漸緊縮跡象」，若繼續減少準備金，可能抑制經濟成長。但他強調，Fed無意使資產負債表規模回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的約4兆美元水準。

談到利率展望，鮑爾維持近期立場，強調決策官員密切注意勞動市場緊俏情形，並在就業和通膨兩者間權衡風險。

他表示：「截至8月底的失業率維持在低檔，但就業成長大幅放緩，可能與勞動人口成長趨緩、移民減少以及勞動參與率下滑有關。在活力下降、略為疲軟的勞動市場，就業下行風險似乎已升高。」

鮑爾提到，Fed決策單位「聯邦公開市場委員會」（FOMC）9月決議調降聯邦基金利率1碼（0.25個百分點），以因應這個情況。

外界預期聯準會今年底前還會降息2次，幾名Fed官員也支持這個看法，不過鮑爾對此並未表態。

他強調：「我們在就業和通膨目標之間尋求平衡時，毫無風險的政策路徑並不存在。」FOMC預計本月28日至29日舉行政策會議。

