中國祭稀土出口管制 歐盟與G7協調因應

中央社／ 布魯塞爾14日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（MarosSefcovic）今天表示，歐盟正與七大工業國集團（G7）夥伴協調，針對中國「不合理」的稀土出口管制研擬因應措施。

法新社報導，中國上週宣布對稀土技術出口實施新一輪管制。中國是全球主要的稀土生產國，這些礦物主要用於製造汽車、電子產品與國防工業所需的關鍵磁鐵。

塞夫柯維奇說：「這類限制已迫使部分歐盟企業停產，造成實質的經濟傷害。這並非攸關安全或防擴散問題，而是直接針對民用產業。」

塞夫柯維奇在丹麥與歐盟部長會面後向媒體表示：「因此，我們不能袖手旁觀，必須採取協調一致的回應。」

他說：「我正在與G7夥伴保持密切聯繫，同時也與中國接觸，以尋找解決辦法。」他補充說，他計劃下週與中國高層官員對話。

中國實施稀土管制措施後，美國總統川普（DonaldTrump）10日表示，他將對中國商品課徵100%的額外關稅。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在與塞夫柯維奇共同召開的記者會上警告：「美中貿易衝突加劇是個壞消息，這再度削弱了全球貿易，歐洲也會受到波及。」

